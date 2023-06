Enrico Papi sul rapporto con la moglie: “Il tradimento è sopravvalutato”

Da poco ha concluso la sua nuova avventura da opinionista all’Isola dei Famosi, che ha segnato l’ultimo impegno in ordine di tempo dopo il ritorno a Mediaset (e non sarà l’unico). Sopra le righe e talvolta forse incompreso, Enrico Papi continua a essere un volto amato dal pubblico ma, nonostante la notorietà, non è mai stato al centro del gossip. Merito della sua riservatezza certamente, ma anche di un matrimonio solido e duraturo con Raffaella Schifino. La sua ultima intervista al settimanale Chi è stata una delle rarissime occasioni in cui ha parlato della moglie e del loro rapporto.

Enrico Papi e Raffaella Schifino, 25 anni di matrimonio (e non sentirli)

Enrico Papi è tornato sulla cresta dell’onda dopo aver affiancato Ilary Blasi e Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi, non senza qualche “gaffe”. Ma del resto non ci si può aspettare altrimenti da un personaggio come lui: sin dai tempi del glorioso Sarabanda, Papi è stato un conduttore sopra le righe, spontaneo e talvolta irriverente. Un vero vulcano di energia.

La televisione è il suo habitat naturale, ma a casa si sente ancora meglio. Ed è tutto merito dell’amore per Raffaella Schifino, la donna che ha sposato nel 1998 e dalla quale ha avuto i suoi splendidi figli, Rebecca e Jacopo. Quella di Enrico Papi è una famiglia solida che poggia le sue fondamenta sulla libertà e il rispetto reciproci, su un’idea dell’amore che è totalmente avulsa da preconcetti fuori dal tempo e dallo spazio, come spesso accade.

Probabilmente è proprio questo il “segreto” della felicità con la sua Raffaella, con la quale ha festeggiato appena qualche settimana fa 25 anni di matrimonio. Che non sono affatto pochi né scontati.

Di lei si sa molto poco, da sempre estremamente riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram è un pullulare di momenti felici al fianco delle amiche più care, in occasione di eventi mondani e vacanze nella natura, ma soprattutto di attimi trascorsi insieme ai figli e all’amato marito, col quale il feeling è indiscutibile.

Enrico Papi, le rivelazioni sulla moglie e il tradimento

Ma qual è il segreto di un rapporto tanto duraturo? Ne ha parlato per la prima volta lo stesso Enrico Papi in un’intervista concessa al settimanale Chi, dalla quale sono emersi alcuni elementi cruciali, primo fra tutti il naturale vacillare di una coppia, specialmente a distanza di tanti anni.

“Abbiamo vacillato parecchie volte – ha spiegato -, ma quando le cose non vanno nella giusta direzione ci sono due possibilità, o si tenta di risolvere il risolvibile, aggiustando tutto, oppure bisogna capire come mettere la parola fine senza fare del male a nessuno. Sono fortemente convinto che sia molto meglio una separazione serena e rispettosa, di un matrimonio infelice”. Che è un po’ la stessa “filosofia” adottata da un’altra (ormai ex) coppia celebre: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

Il conduttore – che si è definito “fluido” – non ha nascosto di esser stato fortunato ad incontrare una donna “paziente e comprensiva” come Raffaella, ma è chiaro che in un rapporto di coppia si debba mettere in conto che “negli equilibri può succedere di tutto”. “L’importante è che non venga meno il rispetto”, ha tenuto a sottolineare in modo molto onesto e lontano da qualunque ipocrisia.

E anche sulla fedeltà ha le idee molto chiare: “La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire”, ha ammesso proseguendo con una considerazione sul tradimento altrettanto onesta: “Il tradimento è sopravvalutato, poi chiaramente tutto dipende dall’entità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Nessuno è proprietario dell’altro“.