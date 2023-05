“Isola dei Famosi”, gaffe di Enrico Papi su Totti. La reazione di Ilary

La settima puntata dell’Isola dei Famosi è stata a dir poco commentata sui social, in particolare per un dettaglio avvenuto in apertura. Dopo innumerevoli indiscrezioni sul duo Enrico Papi e Ilary Blasi – un feeling televisivo tutt’altro che banale – alla fine una gaffe non è passata inosservata. Piuttosto pungente, a dire il vero, dal momento in cui l’opinionista ha fatto un riferimento velato all’ex marito della conduttrice, Francesco Totti.

Isola dei Famosi, la gaffe di Enrico Papi su Francesco Totti

L’Isola dei Famosi non sta facendo discutere solo per le dinamiche tra naufraghi. Tutt’altro. Ilary Blasi si è ripresa la scena dopo la pausa televisiva, tornando al timone del reality di sopravvivenza nel modo migliore: come sempre, tempi perfetti, personalità esplosiva e look all’ultimo grido. Non solo, però, perché il suo feeling con Enrico Papi è stato spesso messo in discussione, soprattutto agli inizi.

E adesso l’opinionista ne ha combinata un’altra. Sì, perché la settima puntata dell’Isola dei Famosi si è aperta con una vera e propria gaffe in grande stile. “Sembro un Capitano. Ops, capitano non lo dovevo dire. Scusa”, ha detto Papi, riferendosi al proprio look. Il pensiero, però, è andato subito all’ex Capitano della Roma, ovvero Francesco Totti.

La reazione di Ilary Blasi alla battuta di Enrico Papi

Ilary Blasi avrebbe forse potuto trattenersi? No, certo che no. La conduttrice è nota perché sta al gioco e soprattutto sa molto bene come difendersi senza scadere affatto nella retorica: a dir poco pazzesca. “Va bene, va bene”, ha replicato a Papi. “Mi piace, mi piace. Subivo un po’ il fascino. Infatti, vedi, c’era qualcosa…”, un sipario che ha alimentato le discussioni sui social, in particolare su Twitter, dove gli utenti si sono scatenati.

Solo per un momento è calato il gelo in studio, come si dice in questi casi. Ma è durato pochissimo, giusto il tempo di raddrizzare il tiro, servire una battuta, con in sottofondo un caldo applauso del pubblico, che ha voluto fare sentire il proprio sostegno nei confronti della conduttrice. Una gaffe non da poco per Enrico Papi, che sin dall’inizio dell’Isola ha offerto sketch divertenti, battute al vetriolo, prendendosi i suoi momenti da “protagonista”.

Le scuse di Enrico Papi

“Scusate, scusa Ilary”. Naturalmente, Papi si è anche scusato per la gaffe. Dopo la replica della Blasi, il tutto è rientrato senza particolari o ulteriori commenti. Non è la prima volta, tuttavia, che in qualche modo viene menzionato l’ex Capitano della Roma. Qualcuno ha forse dimenticato le parole della conduttrice in occasione della prima puntata?

“Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c’è più”, tutti hanno pensato subito a Totti, ma la Blasi ha stupito gli spettatori. “Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa”. Un inizio memorabile e scoppiettante nel segno dell’ironia, grande caratteristica della Blasi. E adesso l’ennesimo riferimento a Totti fa discutere: l’ex coppia è andata avanti rispettivamente con i propri partner, ma le gaffe sono sempre dietro l’angolo.