Ilary Blasi, la foto più bella su Instagram. Bastian al suo fianco

“Natale con i tuoi Pasqua con i vuoi” è il detto ma, a quanto pare, Ilary Blasi non ha voluto rinunciare per la Pasqua 2023 né a stare “con i suoi”, né a stare con chi voleva: ossia Bastian.

A una settimana dall’inizio dell’Isola dei Famosi, infatti, la showgirl si è concessa una fuga a Napoli insieme ai suoi figli, agli amici e all’ormai inseparabile compagno.

Ilary Blasi: foto di famiglia su Instagram e Bastian è al suo fianco

Tra una settimana precisa la vedremo nello studio dell’Isola dei Famosi per presentare l’edizione 2023 del programma, ma prima di riprendere a lavorare Ilary Blasi ha deciso di trascorrere il weekend di Pasqua a Napoli in totale serenità, insieme ai figli, qualche amico e al compagno Bastian.

La showgirl ha portato con sé nella città partenopea i suoi tre pargoli – Cristian, Chanel e Isabel – e ha passeggiato tra le vie più turistiche e colorate della metropoli all’ombra del Vesuvio, per poi concedersi un luculliano pranzo pasquale in uno degli storici ristoranti della città.

Dalle storie e dalle foto postate su Instagram, sembra proprio che la serenità sia tornata nella vita della showgirl come, in particolare, dimostra lo scatto pubblicato sul feed del social dalla stessa Blasi.

Nella foto, dedicata esclusivamente alla famiglia, Ilary ha posato con il Vesuvio alle spalle insieme ai suoi figli. Bastian nello scatto non compare ma sicuramente, se non è stato proprio lui a immortalarli, l’imprenditore era nelle vicinanze e non vi è dubbio che è anche per merito suo che Ilary ha quel sorriso.

Ilary Blasi: il primo viaggio con Bastian e i suoi figli. E Totti resta in silenzio

Il breve soggiorno partenopeo di Ilary Blasi a Napoli potrebbe essere il primo viaggio in assoluto che la presentatrice dell’Isola dei Famosi ha fatto insieme a Bastian e ai suoi figli.

Come sappiamo, infatti, da quando ha ritrovato l’amore dopo la complessai separazione da Francesco Totti la Blasi si è concessa diverse fughe romantiche con il neo compagno ma mai (almeno per quanto ne sappiamo) aveva portato con sé tutti e tre i ragazzi.

Sicuramente, a dicembre, la piccola Isabel aveva trascorso qualche giorno insieme alla mamma e a Bastian in quel della lussuosa Saint Moritz ma il primo a organizzare un viaggio da “famiglia allargata” con i figli e la neo-fidanzata è stato Francesco Totti, quando a Capodanno ha voluto tutti con sé per una crociera ai Caraibi.

E, a proposito di Totti, della sua Pasqua si sa poco e nulla. L’ex capitano della Roma non ha pubblicato né foto né post in merito sui social anche se è praticamente scontato l’abbia trascorsa con Noemi Bocchi e i figli di lei.

Se il compagno di Ilary, infatti, non ha figli, Noemi è mamma di due bambini (un maschio e una femmina) avuti dal matrimonio con l’imprenditore Mario Caucci con cui è stata legata 11 anni.

Caucci, in tempi non sospetti, si era detto molto preoccupato della sovraesposizione mediatica dei suoi bambini causata dalla relazione della sua ex con Totti. Ed è forse proprio per questo che sia Noemi che Francesco hanno evitato di rendere pubblica la loro intima Pasqua.