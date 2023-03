“Cinica, senza scrupoli”: l’affondo a Noemi Bocchi (e la frecciata di Ilary)

Noemi Bocchi continua a esser protagonista della saga del momento: dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi alla relazione con l’ex Capitano della Roma, fino alla battaglia legale senza esclusione di colpi che l’ex coppia d’oro si accinge ad affrontare. Ne sono state dette sulla flower designer e c’è chi non smette di diffondere insinuazioni, anche piuttosto dure, sul suo conto. In ultimo qualcuno l’ha definita una donna “cinica” e “senza scrupoli”, mentre Ilary Blasi non ha perso occasione per rivolgerle una frecciata (neanche troppo velata) a mezzo social.

Noemi Bocchi, nuove accuse alla compagna di Totti

Chiamatela invidia, o anche semplice voglia di non farsi i fatti propri. Era inevitabile che Noemi Bocchi finisse al centro di una vera e propria centrifuga mediatica che ha scatenato commenti, battute e insinuazioni di ogni sorta, sia da parte di chi vive la saga Totti-Blasi come semplice spettatore che da parte di chi, al contrario, se ne dichiara coinvolto in prima persona.

Per la flower designer sono tornate a far capolino accuse piuttosto dure, stavolta da una fonte anonima che ha affermato di essere molto vicina all’ex Capitano della Roma e alla compagna. “Noemi Bocchi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno – si legge sul settimanale Nuovo -, è cinica e non si fa troppi scrupoli. Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita”.

Se queste parole vi ricordano qualcosa, avete un’ottima memoria. Fu proprio Mario Caucci, ex marito della Bocchi, ad esternare commenti molto simili, additandola come manipolatrice (e non solo): “È una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole per la vita, dove vuole essere e dove vuole arrivare. Dove è ora lo dimostra pienamente – aveva detto ospite di Non è l’Arena con Massimo Giletti -. (…) Noemi è in grado di fare qualsiasi cosa ed essere allo stesso tempo non contenta di averlo ottenuto e cercare sempre altro. Aspira a uno status di vita molto alto. Vestiti, vacanze, scuole, case: solo il meglio per lei”.

Ilary Blasi “stuzzica” Noemi Bocchi in attesa dell’udienza di separazione

Che tali affermazioni possano essere in qualche modo motivo di crisi – o addirittura di rottura – tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è altamente improbabile. L’ex Capitano della Roma ha sfidato ogni “regola” pur di stare al suo fianco e vivere serenamente (paparazzi a parte) una storia d’amore ormai più che seria, con tanto di viaggi in famiglia, convivenza a Roma e post a mezzo social che hanno posto definitivamente fine all’epoca del nascondersi-a-tutti-i-costi.

Ma è proprio sui social che si è consumata l’ennesima “vendetta” di Ilary Blasi, nei giorni che precedono la tanto attesa udienza in tribunale per la separazione dall’ex marito con il quale – almeno stando agli ultimi rumors – sarebbe ormai da escludere del tutto un accordo consensuale. Così mentre il Pupone resta in attesa del “grande evento”, sostenendo la sua compagna in procinto di affrontare un intervento, la conduttrice dell’Isola dei Famosi si è lasciata andare a una frecciata su Instagram: Noemi ha condiviso lo scatto di una porzione di marshmallow e Ilary, neanche dopo un’ora, ha rilanciato con un breve video in cui cuoce proprio uno di questi dolcetti per la felicità della piccola Isabel.

Piano diabolico o semplice coincidenza? Onestamente in una saga ultra mediatica come questa vien difficile escludere qualunque ipotesi.