Ilary Blasi cancella Francesco Totti da Instagram: addio 20 anni di foto, inizia una nuova vita

Fonte: IPA Ilary Blasi

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è un processo lungo e, a tratti, doloroso. A rendere il tutto meno facile, di certo, è l’attenzione del pubblico, pronto ad analizzare e giudicare ogni mossa e dichiarazione.

L’ultimo atto di questa vicenda riguarda interamente il mondo social, con Ilary Blasi che ha fatto piazza pulita di tutte le foto con l’ex marito. Lui resterà sempre il padre dei suoi figli e parte della sua vita, ma è tempo di voltare pagina e questo è un forte segnale in tal senso.

Ilary Blasi cancella le foto con Totti

Che il capitolo Francesco Totti fosse ormai chiuso per Ilary Blasi era qualcosa di noto a tutti, ma la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha voluto tracciare una linea ben netta. Cancellare le foto dell’ex fa parte, per molti, del processo di guarigione e cambiamento dopo la rottura.

Quando però sei un personaggio famoso, il cui nome è noto in tutt’Italia, questo “semplice” gesto ha un impatto enorme. Ad aumentare l’eco vi è poi il fatto che, di colpo, siano sparite le “prove” social di ben 20 anni d’amore.

Ilary Blasi si prepara al ritorno in televisione con L’Isola dei Famosi 2023, mostrandosi sempre più presa dalla relazione con il suo nuovo amore, Bastian Muller. Dopo aver mostrato alcuni scatti di un improvviso viaggio romantico in Germania, gestendo al tempo stesso con grande ironia la questione Alvin, ha rimosso ogni ricordo fotografico su Instagram del suo ex marito Francesco Totti.

Qualche scatto è stato salvato ma si tratta unicamente di quei ritratti di famiglia che li vedono al fianco dei loro figli. Nessuna reazione, al momento, da parte dell’ex capitano della Roma, che per il momento conserva ogni foto dell’ormai ex coppia più bella d’Italia.

Divorzio Blasi-Totti: l’accordo mancato

L’Italia segue con grande attenzione gli aggiornamenti del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ogni passo che l’ex coppia compie in direzioni opposte suscita grande scalpore. Oggi vederli insieme è un miraggio e il gelo calato tra i due è ancora qualcosa che fa molto male ai fan.

Per loro è molto difficile abituarsi all’idea che stiano frequentando altre persone, con il “Pupone” che ha addirittura preso casa con Noemi Bocchi a Roma Nord, dando di fatto inizio a una nuova vita, senza la madre dei suoi figli. La celebre conduttrice, dal canto suo, non è rimasta a guardare e sembra sempre più coinvolta dal suo Bastian Muller, ignorando le tante voci sul suo conto.

Il nuovo appuntamento in tribunale è fissato per il prossimo 14 marzo 2023. Fissata l’udienza per il divorzio e, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, i mesi di trattative tra gli avvocati delle due parti sarebbero stati inutili. Impossibile trovare un punto d’incontro e questo mancato accordo potrebbe condurre ad anni di battaglie legali.

Sui giornali si parla molto spesso dei beni materiali dell’ex coppia più bella d’Italia, tra Rolex e borse sottratti e proprietà immobiliari. Nel corso del processo in tribunale, però, il tema più caldo potrebbe essere in realtà quello dell’affidamento dei figli.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono diventati genitori per tre volte. Nessun dubbio sul fatto che la piccola Isobel, di appena 6 anni, continuerà a vivere con la madre. Cristian e Chanel Totti, però, hanno rispettivamente 17 e 15 anni, e non è da escludere che possano scegliere di vivere con il padre.