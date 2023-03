Ilary Blasi risponde alle polemiche su Alvin: “Per saperne di più, chiamate lui”

Fonte: IPA Ilary Blasi lite Alvin

Il 17 aprile ritornerà L’Isola dei Famosi, amatissimo reality show che sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi.

Staffetta tra lei e Alfonso Signorini, che poco prima chiuderà le porte della casa del Grande Fratello VIP, in attesa di riaccendervi le luci tra un anno.

Il programma di Canale 5 non è però neanche iniziato e già sta fronteggiando la sua prima polemica. Voci di corridoio vorrebbero Alvin non più parte integrante del gruppo di lavoro, sostituito nel ruolo di inviato in Honduras. In merito a queste supposizioni si sono espressi i diretti interessati sui rispettivi profili Instagram.

L’Isola dei Famosi 2023: Ilary Blasi parla della lite con Alvin

L’amicizia tra Ilary Blasi e Alvin dura da più di 20 anni e nulla sembrava poterla scalfire. Un legame talmente forte da spingere qualcuno a diffondere voci su un possibile interesse amoroso tra i due, fasullo.

Ora la coppia, di amici, si ritrova al centro di un nuovo gossip, che li vorrebbe più distanti che mai, incapaci di riparare la frattura creatasi dopo un durissimo diverbio.

Per un po’ vi è stato il silenzio stampa d’ufficio, fino al post pubblicato da Alvin, che proposto ai suoi follower uno screen di una chat Whatsapp (con soli audio vocali non ascoltabili) con l’ormai ex moglie di Francesco Totti, al grido di: “Sono a tanto così da pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”.

Nella sezione commenti in tanti hanno preso le sue difese ma molti hanno sospettato fin da subito che si trattasse di uno scherzo tra i due. Un modo per ridere delle voci in circolazione.

Sulla stessa linea pare essere la storia pubblicata e cancellata dalla presentatrice: “Riguardo alle polemiche con Alvin, se volete saperne di più chiamate direttamente lui al 338… anche ore pasti”. Il tutto condito da uno smile, a confermare ufficiosamente come nulla di tutto ciò che è stato scritto sia vero.

Facile pensare come in trasmissione i due possano chiarire ogni cosa, magari facendo ascoltare gli audio di quella conversazione Whatsapp, svelandone un contenuto assolutamente ilare.

L’Isola dei Famosi 2023: cast e inviato

Manca poco più di un mese all’inizio de L’Isola dei Famosi 2023 e, stando alle anticipazioni di TvBlog, sarà proprio Alvin l’inviato in Honduras per il reality show condotto dall’amica Ilary Blasi.

Svariati i nomi paventati per sostituirlo, dall’attore Can Yaman, impegnato su svariati set, a Paolo Ciavarro, alle prese con il figlioletto di un anno avuto da Clizia Incorvaia. L’ultimo, che per alcuni era anche il più papabile, è stato Filippo Bisciglia, padrone di casa di Temptation Island.

Ad accogliere i naufraghi e guidarli sarà invece ancora una volta il sorriso di Alvin, mentre in studio spazio a Vladimir Luxuria, confermata, ed Enrico Papi, che prende il posto di Nicola Savino.

Non resta che scoprire chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2023, anche se la lista non è stata ancora ufficializzata dalla produzione del programma, così come da Mediaset.

Alcuni nomi erano già stati svelati, come quello dell’inattesa naufraga Suor Cristina, che ha tolto l’abito monacale per essere “soltanto” Cristina Scuccia. Ecco tutti gli altri: