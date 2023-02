“Verissimo”, Clizia Incorvaia parla della depressione post partum

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno presentato il piccolo Gabriele nello studio di Verissimo, intervistati da Silvia Toffanin. Il figlio della coppia ha festeggiato un anno da poco, unendo ancora di più mamma e papà, come loro stessi hanno raccontato.

Si tratta del secondogenito per Clizia Incorvaia, che nel 2015 ha partorito Nina, che oggi ha 7 anni, figlia avuta dal cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. Non solo una gioia immensa per l’ex del GF VIP, ma anche un profondo dolore, quello provocato dalla depressione post partum, che ha messo alla prova la coppia.

La depressione post partum di Clizia Incorvaia

L’anno trascorso con il figlio Gabriele ha unito Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ma, al tempo stesso, ha rappresentato un duro esame per i due. Nervi tesi durante i primi tre mesi di vita, con litigi ma anche tanti ricordi, ai quali oggi guardano col sorriso sulle labbra.

Così come fatto da Levante sul palco del Festival di Sanremo 2023 con Vivo, e poi nello studio di Silvia Toffanin, anche Clizia Incorvaia ha parlato di depressione post partum. Ha scelto di raccontarsi anche per tendere la mano a tutte quelle donne che pensano sia qualcosa di cui vergognarsi, di anormale.

Si tratta invece di una condizione molto comune, della quale occorrerebbe parlare molto più spesso: “Si parla spesso soltanto della componente positiva del mettere al mondo un figlio. Si parla poco di come ci sentiamo noi a causa di uno squilibrio ormonale. Ti senti sola e triste e in realtà il tema della depressione post partum viene trattato pochissimo. Per me è stato un momento transitorio, che ho superato”.

Un messaggio condiviso anche sui social da Clizia, che ha voluto così rompere quell’effetto da vita perfetta spesso offerto via Instagram. È un taboo da abbattere, quello della depressione post partum e ogni donna dovrebbe potersi sentire non sbagliata dinanzi a certi sentimenti.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: matrimonio

Quello tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è un grande amore e poter vivere questa favola è qualcosa che ancora oggi stupisce entrambi. Ecco le parole di lei, che ha visto germogliare questo sentimento al GF VIP e, quasi incredula, lo ha visto diventare un sogno a occhi aperto nel mondo reale: “Se me lo avessero raccontato, avrei detto era la trama di un bel libro”.

Lui spiega d’aver capito come fosse un sentimento destinato a durare perché quando lei venne eliminata, il suo dolore era profondamente radicato. Ciò che un po’ stupisce, spiega la Incorvaia, è il fatto che si siano attesi così a lungo, ben cinque mesi, per potersi finalmente frequentare davvero, lontani dalle telecamere: “Non ho mai atteso qualcuno come lui, ma tutto questo ha reso ogni cosa magica”.

Ora non manca che il matrimonio, con i fan di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che non chiedono altro. Sarebbe un sogno anche per le loro famiglie, che li hanno visti compiere già dei passi importanti, come acquistare casa insieme. Nessun dubbio sulle nozze, che arriveranno sicuramente, hanno sottolineato e, dopo la convivenza, una casa tutta loro e un figlio, non resta che l’anello.