Ilary Blasi, pronta la prima intervista in tv dopo l’addio a Totti

Dopo lunghi mesi di silenzio e l’assenza di dichiarazioni ufficiali dopo l’addio a Francesco Totti, Ilary Blasi è ora pronta a rompere il silenzio. Ad aprile sarà alla conduzione de L’Isola dei Famosi e, per promuovere questa nuova edizione, si appresta a sbarcare a Verissimo per un’intervista alla cara amica Silvia Toffanin. Intervista nella quale, come rivela Giuseppe Candela per Dagospia, potrebbe anche parlare anche della sua sfera sentimentale: non tanto del suo passato (Totti), quanto piuttosto del suo dolce presente, che risponde al nome di Bastian.

Era luglio 2022 quando, in un afoso giorno estivo, è esplosa la bomba attorno a Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia annunciò ufficialmente la separazione e, da quel momento, prese strade separate: lui ha iniziato una nuova vita al fianco della nuova fidanzata Noemi Bocchi, lei nell’ultimo periodo ha ritrovato il sorriso al fianco di un misterioso uomo che risponde al nome di Bastian Muller.

Tuttavia, dopo la fragorosa rottura con l’ex Capitano della Roma, la conduttrice Mediaset non si è mai realmente esposta pubblicamente su quanto accaduto. Vi sono state sì sporadiche apparizioni social e qualche paparazzata per alimentare il gossip attorno a sé, ma non ha mai rotto il silenzio sull’addio al Pupone. Eppure, come riporta Giuseppe Candela per Dagospia, Ilary Blasi sarebbe ora pronta a parlare. E lo farà da una sua carissima amica, Silvia Toffanin: sarà lo studio di Verissimo il teatro della sua prima intervista televisiva dopo la dolorosa separazione.

Come riporta il sito, la principale motivazione dell’ospitata sarà la presentazione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza da aprile dopo la finale del Grande Fratello Vip 7. Il suo intervento, dunque, sarà prevalentemente a fini promozionali in vista del suo attesissimo ritorno in tv. Ma c’è da scommettere che la Toffanin indagherà anche sui suoi risvolti sentimentali, tra passato e presente.

Ilary Blasi a “Verissimo”: parlerà di Francesco Totti e Bastian Muller?

“Sarà anche l’occasione giusta per parlare (forse non tanto) della rottura con Francesco Totti e del nuovo amore con Bastian (cosa più probabile)?”, si domanda Giuseppe Candela per Dagospia. In effetti è altamente probabile che Silvia Toffanin non rimarrà indifferente a questi lunghi mesi di gossip che hanno travolto Ilary Blasi, dalla rottura con l’ex calciatore al suo romantico presente al fianco di Bastian Muller.

La Toffanin è una sua grandissima amica, forse una delle più strette: per questo motivo, la Blasi potrebbe seriamente esporsi a Verissimo raccontando la sua verità. Non tanto, forse, sulle motivazioni e i misteriosi risvolti legati alla rottura con Totti, quanto piuttosto sulla ricostruzione della sua vita a partire dal suo nuovo amore.

Le apparizioni social al fianco di Bastian sino ad ora sono state sporadiche, ma quelle poche hanno comunque lasciato intendere grande intesa e un evidente complicità tra i due. Sul fronte opposto, invece, Francesco Totti è sempre più innamorato di Noemi Bocchi. La coppia ha trascorso il suo primo San Valentino insieme e continua a mostrarsi, giorno dopo giorno, più affiatata che mai.