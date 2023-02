Ilary Blasi a Monaco: dov’è Bastian? Tutti i dettagli della vacanza

Dopo un San Valentino estremamente tranquillo, Ilary Blasi ha scelto di fare una vacanza a Monaco. E, no, non è un caso. Una gita fuori porta che fa pensare a Bastian Muller, l’affascinante imprenditore tedesco, che tuttavia non si è mostrato (ancora una volta) al fianco della conduttrice dell’Isola dei Famosi. I dettagli della vacanza sono a dir poco speciali: piatti tipici, passeggiata nella famosissima Marienplatz, e lo stile della Blasi, che come sempre lancia tendenze.

Ilary Blasi, perché è a Monaco

Da quando ha annunciato la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è (quasi) sempre in giro. Ha scelto di prendersi uno stacco dalla televisione, optando per relax, tempo in famiglia e soprattutto il nuovo amore, Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che le ha fatto perdere la testa. Dall’Africa a New York, impossibile non ricordare la vacanza a St. Moritz, a Parigi e a Bangkok.

Questa volta ha scelto di andare a Monaco, proprio nella terra di origine di Bastian. Una fuga romantica in quel di Monaco di Baviera, di certo affascinante e intrigante per lo stile architettonico e la storia. Su Instagram, ovviamente, ha condiviso tutti i dettagli della gita, pubblicando diversi scatti. Ma una domanda ci sovviene: dov’è Bastian? Come mai si “nasconde”? Non è di certo abituato al clamore del “gossip”, ed è ben lontano dal mondo dello spettacolo italiano.

I dettagli della vacanza: l’assenza di Bastian su Instagram

Nella cittadina tedesca, Ilary Blasi ha visitato diversi luoghi, come l’English Garden, Marienplatz, e naturalmente c’è stato anche modo di andare in un classico pub di Monaco di Baviera, bevendo birra e mangiando le specialità tipiche, ovvero salsicce e crauti. Non è da sola, e questo è il dettaglio più importante, come dimostrano anche il numero dei bicchieri e dei piatti: al suo fianco c’è probabilmente Bastian, che tuttavia non si è mai mostrato troppo su Instagram.

Una scelta che mette in contrapposizione, invece, Noemi Bocchi e Francesco Totti, ormai sempre più social. C’è chi ha avanzato, in ogni caso, la possibilità che Muller stia presentando la Blasi in famiglia. La relazione si sta facendo dunque più seria e importante? Non sarebbe un caso, dal momento in cui Noemi Bocchi potrebbe essere incinta dell’ex calciatore della Roma. In qualche modo tra i due ex si avverte un po’ di “competizione”, se così possiamo dire.

Insomma, l’ex coppia d’oro di Roma è andata avanti. Totti ormai sta vivendo la sua storia d’amore con la Bocchi alla luce del sole e hanno vissuto un San Valentino davvero speciale, fuggendo a Venezia. La Blasi, invece, ha trascorso la serata in compagnia delle figlie, Chanel e Isabel.

Il look di Ilary Blasi a Monaco

Sempre in viaggio, ma soprattutto sempre fashion: Ilary Blasi, in fatto di moda, non si smentisce mai. E non lo ha fatto nemmeno a Monaco: tuta nera decorata con alcune stelle, felpa grigia e anche cappotto furry scuro. A completare il look anfibi e borsa bordeaux, oltre che un accessorio a dir poco “stiloso” come il berretto firmato Chanel, da cui non si separa mai.