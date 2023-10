Ilary Blasi in vacanza a Istanbul: i look sfoggiati su Instagram e tutti i dettagli del suo viaggio

Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

Ilary Blasi è volata in Turchia, precisamente a Istanbul. Come sempre, ha conquistato i follower con scatti meravigliosi e look stratosferici. Una fashion icon, tra l’abito verde asimmetrico e il corpetto con scollatura vertiginosa abbinato sapientemente ai guanti, un tocco di stile molto trendy. Non si è visto Bastian Muller nelle foto su Instagram, ma quasi certamente è insieme a lei: sono inseparabili.

Ilary Blasi, il weekend in vacanza a Istanbul: i look da copiare

Non è un mistero: Ilary Blasi ama viaggiare. Così, ora che è momentaneamente in “vacanza” dalla televisione, non si lascia certo sfuggire l’opportunità di prenotare una vacanza in giro per il mondo. Questa volta è il turno della Turchia, di Istanbul: un weekend dove ha condiviso nelle stories di Instagram alcuni scatti, non solo dei suoi look, ma anche delle bellezze del territorio. Sebbene non sia mai comparso in foto, tutto lascia presagire che con lei ci sia il nuovo fidanzato, l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Come di consueto, la Blasi ha anche condiviso degli scatti ad alta seduzione dei suoi look. Ma è stata anche accorta e rispettosa delle regole del posto: durante la visita alla Moschea Blu di Istanbul, è entrata con il capo coperto, indossando il velo. Per la cena, però, ha decisamente prediletto un outfit più eccentrico, un abito verde asimmetrico cut out, con uno spacco maxi, a cui ha abbinato infine una borsa Saint Laurent.

Come non menzionare, poi, un altro look condiviso proprio sul suo feed di Instagram: un top luccicante, a corsetto, che mette in risalto la sua scollatura, abbinato a un paio di jeans e lunghi guanti a rivestire le mani. Ma l’accessorio più bello, dobbiamo dirlo, è il suo sorriso: gli occhi luccicano d’amore.

Ilary Blasi e Bastian Muller, la storia d’amore procede a gonfie vele

Dopo essere stati a Monaco in occasione dell’Oktoberfest, tra Ilary Blasi e Bastian Muller l’amore procede a gonfie vele. Lui conosce ormai i suoi figli – Cristian, Chanel e Isabel – avuti dal matrimonio con Francesco Totti, naufragato da più di un anno, ormai. E se Francesco ora al suo fianco ha Noemi Bocchi, la Blasi si sta concentrando sulla sua nuova relazione, portando avanti anche la separazione.

TgCom24 fa anche sapere che potrebbero esserci presto delle novità in vista. Una fonte infatti ha detto che Bastian Muller vorrebbe trasferirsi a Roma, dove risiede la Blasi. In attesa della convivenza, non si lasciano sfuggire la possibilità di viaggiare e di vedere il mondo insieme. Quando, però, scompare dal feed di Instagram, ecco che tutti sono pronti a darli in crisi. Nulla di nuovo, accadeva anche quanto la Blasi era sposata con Totti.

La Blasi al momento vive ancora nella mega villa all’Eur, dove risiedeva prima con l’ex marito. Al momento, i figli si dividono tra l’Eur e il nuovo appartamento super lussuoso di Totti, dove abita con la Bocchi, e che si trova a Roma Nord. Le indiscrezioni, però, dicono che l’ex calciatore potrebbe trovare una soluzione più vicina all’Eur, così da agevolare gli spostamenti dei figli.