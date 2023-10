Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

L’estate è ormai ufficialmente archiviata. E, nonostante le temperature ancora gentili di questo inizio autunno, è tempo di Oktoberfest. Ilary Blasi è volata a Monaco di Baviera, dove, con il fidanzato Bastian Muller, la sorella Silvia Blasi e il cognato Ivan Peruch, ha scelto di indossare, per l’occasione, l’abito tradizionale bavarese, bevendo birra e condividendo questi momenti magici su Instagram.

Ilary Blasi, il look per l’Oktoberfest: l’abito tradizionale bavarese

Per un momento, Ilary Blasi ha decisamente messo da parte le grandi firme e l’haute couture per stupire con un look tradizionale: l’abito bavarese. Con lei presente ormai Bastian Muller, con cui la storia d’amore sta andando di certo a gonfie vele. L’Oktoberfest è uno degli eventi più attesi a Monaco di Baviera, e tradizionalmente si tiene proprio in questo periodo, dall’ultimo weekend di settembre al primo weekend di ottobre.

Ma la Blasi non è stata l’unica a sfoggiare l’abito tipico della Baviera: sì, il look coordinato con Bastian è davvero pazzesco. Ovviamente, alcuni scatti sono stati condivisi dalla Blasi sulle stories di Instagram, oltre a una foto nel suo feed, dove beve birra. Per Bastian, un look in stile bavarese: gilet, camicia bianca e pantaloncini al ginocchio. La conduttrice, invece, ha optato per un incredibile look alternativo, tra abito color melanzana, camicia bianca con maniche a sbuffo e il grembiule. L’acconciatura? Treccine alte e sottili.

Con Bastian l’amore è alle stelle

Chi vedeva in Bastian Muller una vendetta o un “ripiego”, siamo qui pronti ormai a smentirvi. La storia d’amore con la conduttrice sta procedendo a gonfie vele. “Sei stupenda”, ha scritto una fan su Instagram sotto il post dell’Oktoberfest. “Stai benissimo vestita così. I tuoi occhi stanno nuovamente brillando di vita, di felicità”. Ed è proprio così. E siamo sempre pronte a scommettere che parte della felicità è dovuta proprio alla presenza di Bastian nella sua vita.

Non potrebbe proprio essere altrimenti. Certo, la Blasi vive a Roma, dove è vicina ai figli avuti dal matrimonio con Francesco Totti, ovvero Cristian, Chanel e Isabel. Ma per Bastian ormai è abituata a muoversi spesso, di continuo, tra la Germania e vacanze in giro per il mondo. Dunque, Monaco di Baviera è solo una delle tante tappe che la coppia ad oggi ha avuto in programma, dalle Dolomiti fino a Bangkok.

La separazione difficile da Francesco Totti

Non è una separazione facile quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La sentenza definitiva di divorzio, infatti, è in bilico. Il 20 settembre, per la prima udienza, sono stati ambedue assenti: solamente gli avvocati hanno preso parte all’udienza, per presentare le memorie difensive. E che memorie: accuse, sms, persino report di investigatori privati. Si menzionano delle prove compromettenti, in quanto la Blasi e Totti vorrebbero dimostrare chi ha tradito per primo.

Secondo Gente, “si vocifera che entrambe le parti abbiano depositato memorie, liste di testimoni, esiti di investigazioni private: vogliono dimostrare che a tradire per primo è stato l’altro”. Insomma, un periodo tutt’altro che facile, ma sicuramente pieno d’amore grazie alla presenza di Muller nella vita della conduttrice.