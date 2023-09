Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Caraibi insieme: lei in bikini sfida Ilary Blasi

Francesco Totti ha recentemente compiuto gli anni, festeggiando il suo giorno importante con le persone a lui più care. Infatti, il campione ha spento le candeline con la figlia minore Isabel Totti e ha passato la serata del suo compleanno a cena con gli amici e i famigliari più cari. Tra le persone scelte dallo sportivo per festeggiare la data importante, ovviamente, anche la nuova compagna Noemi Bocchi, che ha postato sulle proprie pagine social delle foto del party casalingo.

Grande assente Ilary Blasi, ex moglie del Pupone, da cui il campione sta divorziando. La separazione delle due star ha fatto molto parlare negli ultimi mesi e, di recente, nuove indiscrezioni sono trapelate sull’ultima udienza della procedura di divorzio Totti-Blasi.

Divorzio Totti-Blasi: cos’è successo?

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di divorziare. L’ex calciatore ormai fa coppia fissa con Noemi Bocchi, mentre la conduttrice televisiva è fidanzata con Bastian Muller. Malgrado entrambi siano ormai felicemente fidanzati con nuovi compagni, la procedura di divorzio tra i due sembra protrarsi a suon di battaglie legali e accuse reciproche.

Questo è, perlomeno, quanto è stato reso noto dal settimanale Gente sull’ultima udienza di divorzio. La convocazione in tribunale avrebbe avuto luogo il giorno 20 settembre, ma soltanto in modalità telematica. Secondo quanto riportato dal magazine, però, Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero comunque sfruttato l’occasione per darsi battaglia. Infatti, entrambi gli ex coniugi avrebbero depositato documenti atti a dimostrare l’infedeltà dell’altro: “Si vocifera che entrambe le parti abbiano depositato memorie, liste di testimoni, esiti di investigazioni private: vogliono dimostrare che a tradire per primo è stato l’altro”.

Sia l’ex calciatore che la conduttrice, insomma, starebbero puntando a evitare l’addebito della separazione, per non perdere dei benefici importanti, come svelato dal presidente dell’Associazione matrimonialisti italiani, l’avvocato Gian Ettore Gassani: “Ci può essere la perdita del mantenimento e l’obbligo di dare una somma risarcitoria. La Cassazione però ha sancito che per l’addebito è necessario che il matrimonio fosse felice, e non in crisi. Poi c’è l’infedeltà reciproca… Insomma, è complicato”.

La strategia di Francesco Totti: provare i presunti flirt di Ilary Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero pronti a lanciarsi reciproche accuse in tribunale, secondo le ultime indiscrezioni. L’ex calciatore, in particolare, starebbe provando a dimostrare l’infedeltà dell’ex moglie. Il calciatore punta a dimostrare che la prima a tradire sia stata proprio l’ex letterina.

Diversi sono stati i flirt addebitati negli anni a Ilary Blasi, ma potrebbe rivelarsi difficile per il Pupone provare che le voci siano realtà: “Che la Blasi avesse sviluppato una simpatia per un personal trainer mentre lavorava a Milano era un gossip che girava da tempo nell’ambiente milanese delle tv… La faccenda del personal non è mai stata ufficialmente scoperta”, come dichiarato dal giornalista Ivan Rota. Anche il presunto flirt della conduttrice con Luca Marinelli, a oggi, resta priva di fondamento.

In attesa di nuovi sviluppi, Ilary Blasi di recente si è vista recapitare un Tapiro da Valerio Staffelli. L’ex letterina non ha perso l’occasione per lanciare una nuova frecciatina all’ex marito e alla sua nuova compagna.