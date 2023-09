Ilary Blasi, frecciata a Totti e Noemi Bocchi. Divorzio ancora in bilico

È finita tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Formalmente sì. La coppia si è separata a luglio 2022 ma, da quel momento, è stato un continuo scoccare di frecciate che non smettono di creare interesse intorno alla loro vita, sebbene divisa ormai da molti mesi. L’ultima, in ordine di tempo, è quella che la conduttrice romana ha riservato al suo ex e alla sua attuale compagna, con i quali ha diviso gli spalti del Tre Fontane per tifare il suo primogenito Cristian, nella rosa del Frosinone Primavera.

Non si sono seduti di certo vicini, ma chi era in compagnia del Pupone ha pensato bene di aggiornarlo sulle recenti stories pubblicate dalla conduttrice romana, che ha assistito alla partita con la fidanzata del figlio, Melissa. Il risultato? L’ennesima beffa di Blasi, che arriva a pochissimo tempo dalla prima udienza in tribunale alla quale non hanno partecipato.

Frecciata di Ilary a Totti: c’è di mezzo anche la sorella Melory

Una visita oculistica di controllo è stata sufficiente per tirare ancora in ballo il suo ex, Francesco Totti. Ilary Blasi si è infatti recata presso lo studio dove sua sorella Melory lavora come ortottista, per sottoporsi a un check up visivo che le ha fornito l’assist per l’ennesima frecciata da indirizzare verso il suo ex marito e la sua attuale compagna. “Dopo vedrò meglio?” – chiede alla sorella – “E potrò anche spiare meglio?”, conclude.

Spiare, ma perché? La risposta è nota a chi ha visto il breve video pubblicato da SportItalia, nel quale si vedono Totti e Noemi Bocchi osservare le stories di Ilary Blasi tramite lo smartphone di Elena Barbieri, un’amica che era con loro. La conduttrice di Isola dei Famosi aveva infatti appena condiviso una sua foto insieme a Melissa, la fidanzata di suo figlio Cristian, accompagnandola con una breve didascalia che recitava: “Tifose numero uno”.

Tutti assenti alla prima udienza

La sentenza definitiva di divorzio è però ancora in bilico. Alla prima udienza, predisposta per il 20 settembre, i due ex coniugi non sono infatti stati convocati. C’erano però i loro avvocati, che hanno presentato le rispettive memorie difensive nelle quali hanno elencato accuse, sms, report di investigatori privati a cui si aggiungono delle “prove compromettenti”, secondo quanto riporta il Corriere, che potrebbero essere decisive per l’attribuzione della colpa.

Sul banco dei testimoni, poi, potrebbe anche comparire Noemi Bocchi, che per i legali di Ilary Blasi – Alessandro Simeone e Pompilia Rossi – sarebbe la causa della loro separazione definitiva. Gli avvocati di Totti avrebbero quindi chiesto di portare in aula i presunti amanti della conduttrice romana, tra cui anche Cristiano Iovino, per fornire la loro versione dei fatti. Ora la giudice Simona Rossi è chiamata a decidere “quali prove e consulenze ammettere e quali e quanti testimoni ascoltare, rinviando alla prossima udienza l’escussione delle parti”.

La decisione finale è comunque ancora lontana e la prossima udienza non sarà fissata prima del 2024. Rimane aperta anche la disputa sulla collezione dei Rolex, dalla quale mancherebbero diversi pezzi molto preziosi, mentre l’affidamento congiunto dei figli è già stato stabilito. La decisione finale potrebbe non arrivare prima del 2026.