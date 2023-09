Ilary Blasi e Totti, reunion di famiglia allo stadio: il gesto di Francesco non lascia dubbi

Se c’è una cosa che accomuna Ilary Blasi e Francesco Totti, è proprio l’amore per i figli. È per loro che hanno mantenuto un rapporto civile, sebbene la nave dell’amore sia salpata da tempo verso porti sconosciuti, ma oggi di quello che è stato rimane ben poco. I due ex coniugi hanno infatti partecipato insieme a una delle partite del figlio maggiore Cristian, che gioca nel Frosinone Primavera, per tifare dagli spalti e sostenerlo in uno dei suoi primi match. Il gesto del Pupone, però, non lascia spazio a dubbi.

Ilary Blasi e Francesco Totti, cosa ci facevano insieme allo stadio

Insieme ma divisi. Dopo la rocambolesca separazione di oltre un anno fa, è difficile vederli dividere lo stesso ambiente. Eppure è successo allo stadio Tre Fontane, dove entrambi si sono recati per tifare il figlio Cristian. Si trattava infatti di una partita amichevole che il Frosinone Primavera ha disputato contro la Roma ed era impossibile che mancassero. L’ex Capitano della Roma ha assistito insieme alla compagna Noemi Bocchi e agli amici Elena Barbieri e Giancarlo Pantano, mentre Ilary Blasi era in compagnia della fidanzata del figlio, Melissa.

I due, poi, avrebbero parcheggiato in posti molto diversi e avrebbero utilizzato i due ingressi della struttura. Ad attirare l’attenzione è stato però un video condiviso da SportItalia in cui si vede distintamente Elena Barbieri mostrare l’ultima story di Instagram di Ilary Blasi a Totti e Bocchi. Lei non sembra neanche accorgersi dell’aggiornamento in diretta, mentre lui si gira dall’altra parte con fare stizzito sebbene non troppo sorpreso. Dopotutto, la sua presenza allo stadio era attesa e di certo scontata.

Il rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti oggi

Un matrimonio lunghissimo, destinato a non finire mai. O almeno, così sembrava. Eppure, anche Francesco Totti e Ilary Blasi hanno dovuto fare i conti con la dura realtà che li ha messi di fronte a una scelta. Si sono separati, non senza dolore da parte di entrambi, e hanno provato a riprendere in mano la loro vita sebbene non sia facile per nessuno dei due. Lui è felice al fianco di Noemi Bocchi, mentre lei ha iniziato una profonda conoscenza con Bastian Muller.

Il loro rapporto, a oltre un anno dalla separazione, sembra però inesistente. Stanno comunque cercando di crescere i loro figli insieme, dividendosi il tempo e le vacanze. Dopotutto, questo è quanto stabilisce l’affidamento congiunto che hanno ottenuto in tribunale. L’accordo finale non è stato ancora raggiunto e il nodo Rolex è difficile da sciogliere, sebbene Ilary Blasi abbia già detto la sua sulla custodia dei preziosi orologi. Non se ne viene a capo, ma lei insiste di non sapere niente dei pezzi da un milione che sarebbero spariti. Intanto, sul fronte lavorativo è ferma in attesa di conoscere la sorte di Isola dei Famosi. L’intenzione di Pier Silvio Berlusconi è quella di metterla in panchina per un anno e lasciare spazio a un altro reality, probabilmente a La Talpa, ma il palinsesto Mediaset è ancora in fase di definizione, a eccezione dei programmi principali.