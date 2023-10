Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Caraibi insieme: lei in bikini sfida Ilary Blasi

Ilary Blasi sta affrontando la difficile separazione da Francesco Totti. La coppia d’oro del calcio italiano, infatti, è alle prese con le udienze per mettere, anche legalmente, la parola “fine” al loro matrimonio. Appuntamenti ufficiali, in cui i due vip nostrani non hanno evitato di tirarsi dei colpi bassi.

A parte il divorzio legale, la coppia è già da tempo divisa e sia l’ex calciatore, che la conduttrice, hanno ritrovato la serenità e l’amore con dei nuovi compagni. Entrambi, inoltre, raccontano i loro nuovi amori con degli scatti affettuosi condivisi sui propri canali social. Ilary Blasi, spesso, organizza dei weekend da sogno con il fidanzato e, di recente, ha aggiunto delle nuove foto da una location estera molto ambita.

Ilary Blasi: la vacanza in Turchia della presentatrice televisiva

Ilary Blasi è attualmente lontana dal piccolo schermo e le indiscrezioni sul suo futuro lavorativo si rincorrono. Non è stato reso noto, infatti, se la conduttrice televisiva sarà nuovamente protagonista della primavera televisiva alla conduzione dell’Isola dei Famosi. In campo amoroso, invece, tutto sembra andare a gonfie vele e Ilary Blasi si mostra sempre più innamorata del fidanzato Bastian Muller. Come in occasione dell’Oktoberfest, quando la conduttrice televisiva si è mostrata sui social sempre più felice in vacanza a Monaco col compagno. Anche l’ex marito Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi condividono gli scatti romantici delle loro vacanze, prima ai Caraibi e, recentemente, in Giappone.

In questi giorni, Ilary Blasi ha nuovamente lasciato Roma per una vacanza da sogno. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso delle storie sul suo account Instagram ufficiale dalla Turchia. La star della televisione italiana si trova, in particolare, a Istanbul.

Ilary Blasi ha postato un video da un ristorante meraviglioso della capitale turca, con giardino direttamente sul Bosforo. Nello sfondo del filmato, anche la bellissima Basilica di Santa Sofia, cuore religioso della città. Dopo aver condiviso anche alcune prelibatezze proposte dal ristorante, Ilary Blasi ha postato uno scatto che la raffigura in prima persona.

Il look di Ilary Blasi per la sua cena speciale a Istanbul

Ilary Blasi e Bastian Muller colgono ogni occasione per vivere il loro amore in posti fantastici. Già l’estate scorsa, infatti, la bellissima coppia si è recata in vacanza a Rio de Janeiro, condividendo degli scatti fantastici con i propri ammiratori. Adesso, Ilary Blasi si trova a Istanbul e ha condiviso un suo ritratto, scattato da un misterioso ammiratore. Potrebbe essere lo stesso Bastian Muller?

Nella foto social, la conduttrice presenta al pubblico l’outfit scelto per la cena a lume di candela nel lussuoso ristorante sul Bosforo. La conduttrice televisiva ha scelto un abito a fiori che metteva in risalto le sue curve esplosive, accompagnato da dei eleganti guanti bianchi.

In seguito, la presentatrice ha postato un filmato della sua visita alla Basilica di Santa Sofia e un suo primo piano con il capo coperto dal velo. Il foulard azzurro esaltava ulteriormente gli occhi azzurri della bella Ilary Blasi. Infine la conduttrice televisiva ha mostrato delle donne turche, mentre preparavano un prodotto tipico locale.