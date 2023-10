Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Caraibi insieme: lei in bikini sfida Ilary Blasi

Nell’era dei social basta molto poco per fare ipotesi: un gesto, un like, un commento. Nel caso di Francesco Totti e Noemi Bocchi è stata una storia su Instagram a essere sufficiente per dirli già in crisi, se non addirittura “mollati”. Le cose, però, non stanno affatto così, e vi sveliamo tutti i dettagli del viaggio in Giappone della coppia. Che – proprio no – non si è detta “addio”.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, i dettagli del viaggio in Giappone

Tutto è iniziato con la partenza di Noemi Bocchi per il Giappone senza Francesco Totti al seguito. Nel giro di poche ore, il mondo social ha lanciato l’indiscrezione: si sono lasciati? Il tutto, però, è stato alimentato da un’altra mossa social: secondo quanto riportato da Deianira Marzano dopo la segnalazione di una follower, la Bocchi avrebbe cancellato le storie in evidenza con Totti. Un gesto che ha decisamente contribuito ad alimentare le ipotesi.

Tuttavia, a smentire categoricamente un’eventuale rottura è stato Il Corriere dello Sport. Noemi Bocchi, infatti, è partita per il Giappone qualche giorno prima rispetto all’ex Capitano della Roma, atteso per un evento importante in una rete televisiva giapponese. Il tema? Raccontare ovviamente il suo amore per lo sport, per il calcio, per la Roma, la squadra che ha tracciato i successi della sua carriera sportiva.

In Giappone, dunque, Noemi Bocchi e Francesco Totti sono decisamente in vacanza insieme. Non sono mancati, secondo i quotidiani, dei siparietti simpatici, come quando un cameriere si è lanciato al grido di: “Alè, forza Roma alè, Roma alè, Roma alè”. Come replica, Totti ha detto: “Parla così perché c’ha la mascherina”. Il tutto è stato documentato proprio da Noemi Bocchi, che ha partecipato all’evento: “Forza Roma”, anche lei si è unita all’inno verso la squadra.

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Le presunte voci di crisi, dunque, hanno lasciato spazio nuovamente all’amore, al filo che lega Francesco Totti e Noemi Bocchi, e che è più stabile che mai. Del resto, ormai sono una coppia da diverso tempo: la relazione è iniziata nel gennaio del 2022, dopo essersi conosciuti nell’estate del 2021, ancor prima della notizia della separazione tra Totti e Ilary Blasi.

Il 31 agosto la Bocchi ha compiuto 35 anni: per l’occasione, Totti ha messo da parte il suo proverbiale riserbo per una dolcissima dedica su Instagram. Citando il brano di Francesco Renga, ha scritto: “La tua bellezza è furiosa e nobile. È qualcosa che somiglia alla parte migliore di me”.

In ogni caso, la battaglia legale tra Totti e la Blasi sta ancora continuando: secondo la ricostruzione del settimanale Gente, tutti e due hanno intenzione di dimostrare chi ha tradito per primo. “Si vocifera che entrambe le parti abbiano depositato memorie, liste di testimoni, esiti di investigazioni private”. Dunque, l’obiettivo è quello di ottenere la separazione con addebito. C’è da dire che Totti aveva già accusato la Blasi di tradimento: solamente il tempo, però, potrà confermare o meno quanto ipotizzato dagli ex coniugi. Intanto, però, quel che è certo è che non c’è nessuna crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.