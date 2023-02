La fuga di Noemi Bocchi e Francesco Totti. È mistero su Ilary Blasi

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno trascorso il loro primo San Valentino da “coppia ufficiale” e, per l’occasione, hanno scelto di darsi alla fuga. Non c’è nulla di meglio di trascorrere un giorno speciale insieme, anche se l’amore ci insegna che va vissuto ogni giorno. Ilary Blasi, invece, ha preferito trascorrere una serata insieme alle figlie, con un mistero, tuttavia: dov’è finito Bastian Muller? L’imprenditore è stato in città, dove ha trascorso delle notti nella villa all’Eur.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, il primo San Valentino

Una fuga d’amore: così Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto di vivere il giorno degli innamorati. Lo hanno fatto anche per mettere a tacere le ultime indiscrezioni di cui si è tanto discusso: la presunta crisi. Tra l’altro, la Bocchi ha condiviso delle foto sul suo profilo Instagram, dove ha aggiunto anche delle faccine molto dirette, con un dito sulla bocca, come a dire: “Fate silenzio”.

Dopo aver vissuto la loro relazione per tutta l’estate provando a rimanere lontani dalle luci dei riflettori, alla fine Noemi Bocchi sta condividendo parte del suo vissuto insieme all’ex calciatore e Capitano della Roma. Siamo ben lontani da una storia social, ma è già qualcosa. Nelle sue stories su Instagram, ha pubblicato scatti con Francesco, così come una merenda a bordo treno.

La presunta crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Nessuna crisi, dunque, tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, che si sono lasciati andare a una vera e propria fuga d’amore. Vivono la loro storia sotto la luce del sole, e negli ultimi giorni, anzi, si è mormorato della presunta gravidanza. Secondo la rivista Gente, infatti, ci sarebbero dei sospetti: una cartellina medica lasciata sul cruscotto dell’auto.

C’è poi da dire che lo stile della Bocchi è cambiato negli ultimi tempi: dagli abiti aderenti fino alla moda confy-chic, è davvero incinta? Ancora è presto per dirlo, ma quel che è certo è che non c’è nessuna nube o crisi all’orizzonte. Anzi, hanno festeggiato il giorno degli innamorati in piena regola, andando a Venezia (la destinazione è stata condivisa da un ristorante del posto).

Ilary Blasi, come ha trascorso il suo San Valentino

Come ha vissuto Ilary Blasi il primo San Valentino senza Francesco Totti al suo fianco? “Con i miei amori”, ha scritto la conduttrice de l’Isola dei Famosi su Instagram, dove ha condiviso delle stories di Chanel e Isabel, le figlie. Cristian, invece, il primogenito di Totti e della Blasi, sta vivendo il suo amore con la fidanzata Melissa Monti.

Mistero, invece, su Bastian, come riporta anche il Corriere della Sera: nella stories condivisa dalla Blasi, ci sono Chanel e Isabel, ma anche un quarto piatto in cui non è taggato nessuno. Sushi take away, e il commento della figlia Chanel: “Che amarezza”, come a voler sottolineare di essere single. Quella mattina, però, ha ricevuto un mazzo di rose rosse. Dono forse di papà Francesco o di un ammiratore? Chissà. Quel che è certo è che la famiglia è unita, nonostante Totti e la Blasi siano più lontani che mai.