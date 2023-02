Totti mostra per la prima volta Noemi: le voci di crisi sono un lontano ricordo

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci di una crisi per la coppia più chiacchierata del momento, quella composta da Francesco Totti e Noemi Bocchi. Ma i pettegolezzi non potrebbero essere più lontani dalla realtà: l’ex calciatore e la sua nuova compagna sono più felici che mai, come ha dimostrato lui stesso, mostrando per la prima volta la flower designer sul suo profilo social.

Francesco Totti si espone su Instagram e mostra per la prima volta Noemi Bocchi

Altro che crisi: Francesco Totti e Noemi Bocchi non potrebbero essere più felici. Le ultime settimane hanno visto la chiacchieratissima coppia protagonista di tutte le pagine di cronaca rosa: si è parlato con molta insistenza di una certa tensione tra i due, complice un “silenzio” social della flower designer che a molti era sembrato sospetto.

A dissipare ogni dubbio ci aveva pensato la stessa Noemi, che era tornata su Instagram dopo una lunga pausa, pubblicando uno scatto che lasciava poco spazio alle interpretazioni. La Bocchi infatti aveva deciso di rispondere in prima persona, condividendo tra le storie una foto scattata direttamente dal divano della loro splendida casa, dove mostrava il televisore acceso sulla partita della Roma e una ciotola di popcorn in bella vista.

Adesso, a ribadire che l’aria di crisi – se mai ci fosse stata – è già passata, è arrivato Francesco Totti, che per la prima volta ha deciso di mostrare la sua Noemi in uno scatto su Instagram. C’è da dire che fino ad ora la coppia era stata paparazzata in più di un’occasione insieme, ma mai l’ex calciatore si era esposto così tanto.

L’ex capitano della Roma ha voluto condividere con i suoi follower alcuni dei momenti più belli della sua giornata, dopo un pranzo al ristorante Isola del Pescatore insieme al figlio Cristian – anche lui presente nelle storie del papà – e alla compagna, immortalata di profilo, con tanto di tag che rimanda al suo profilo.

Un segnale, se mai ce ne fosse stato bisogno, inequivocabile: la loro storia procede a gonfie vele, a dispetto di gossip e pettegolezzi.

Divorzio Totti-Blasi, come stanno le cose

Mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi vivono la loro storia alla luce del sole e Bastian viene presentato in famiglia, continua il processo in tribunale tra i due ex coniugi. Solo qualche giorno fa si è tenuta un’udienza per discutere ancora una volta della questione dei Rolex e della sparizione delle borse e delle scarpe della Blasi.

Di certo, se prima i rapporti tra l’ex calciatore e la conduttrice erano parecchio problematici, durante i mesi trascorsi dalla loro separazione pare che le tensioni si siano cominciate ad appianare. Sembra sempre più probabile infatti che la tanto temuta battaglia legale che si prospettava all’inizio possa lasciare spazio a un accordo amichevole.

In attesa di una nuova udienza – fissata per il prossimo 14 marzo – che aprirà la causa di separazione giudiziale, né Totti né Ilary Blasi hanno rilasciato dichiarazioni. I due hanno lasciato il tribunale in fretta e furia, ma è stato l’avvocato della conduttrice che ha rivolto ai cronisti poche parole: “Siamo nelle mani dei giudici”.