Divorzio Totti-Blasi, udienza fiume in tribunale: le novità e la decisione del giudice

Si è conclusa l’udienza in tribunale per il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex coppia più bella d’Italia è stata impegnata in aula per due ore, in relazione al possibile accordo tra le parti, che in precedenza sembrava decisamente distante ma che oggi potrebbe non essere così impensabile.

I temi da trattare sono svariati, compresi quelli che hanno trovato spazio sui giornali negli ultimi mesi, dal caso dei Rolex dell’ex capitano della Roma alle borse della conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Totti-Blasi in tribunale

L’udienza in tribunale per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è servita al giudice Francesco Frettoni per ascoltare i due ex coniugi, così da decidere se convocare i rispettivi testimoni. Due le questioni scottanti da risolvere, quella della collezione di Rolex dell’ex numero 10 della Roma, per un valore complessivo di più di un milione di euro, rimossi dalla cassetta di sicurezza in banca dalla conduttrice, accompagnata dal padre Roberto.

L’altra vicenda analizzata e discussa è quella delle borse e delle cento paia di scarpe, circa, di Ilary Blasi, sparite e ritrovate all’interno di una controsoffitta della villa dell’Eur che la coppia ha condiviso. Per la prima volta hanno preso la parola i diretti interessati, a differenza di quanto accaduto a novembre 2022, quando si espressero soltanto Antonio Conte e Alessandro Simeone, rispettivamente i legali di lui e lei.

La versione dei fatti di Ilary Blasi non è mai cambiata, sostenendo d’aver ricevuto in dono quei Rolex da parte del marito. Lui, invece, sostiene gli siano stati sottratti e li rivuole. SI spiega così la sparizione di borse e scarpe, dal gran valore economico, nella speranza di un accordo in forma privata. Questi beni sono tornati in possesso della conduttrice, mentre i Rolex sono attualmente in un’altra cassetta di sicurezza. Nell’udienza di quest’oggi, 3 febbraio, non vi è stata alcuna decisione in merito del giudice, che ha però valutato se dover ascoltare anche i testimoni in favore dei due ex coniugi, che pare siano almeno 5 a testa. Un faccia a faccia molto importante per gli sviluppi del processo di divorzio. Divorzio Totti-Blasi: la decisione del giudice Quest’oggi si è voluto di fatto capire quali siano i rapporti tra Ilary Blasi e Francesco Totti, entrambi impegnati in nuove relazioni. L’ex capitano della Roma è stato il primo a fare dei passi in questa direzione, acquistando anche una nuova casa per sé e Noemi Bocchi. Il nuovo compagno di Ilary Blasi è invece Bastian Muller, imprenditore tedesco più volte paparazzato con lei. Quanto accaduto nelle due ore in aula ha gettato le basi per la nuova udienza in tribunale il 14 marzo 2023, quando si aprirà la causa di separazione giudiziale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Non è però da escludere che nei prossimi giorni possa venir annunciato un accordo amichevole, o quasi, che cancelli l’ipotesi di una vera e propria battaglia legale. Al termine dell’udienza, i due ex non hanno rilasciato dichiarazioni, sparendo rapidamente a bordo delle rispettive auto. I cronisti presenti hanno tentato di ottenere risposte in merito a un possibile accordo tra le parti, con l’avvocato di Ilary Blasi che non ha rivolto loro poche parole: “Siamo nelle mani dei giudici”.