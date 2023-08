Totti-Blasi, la guerra continua: in tribunale con le prove dei tradimenti

Mentre entrambi si godono le vacanze con i rispettivi partner, Ilary Blasi e Francesco Totti sono pronti a battagliare per la prossima udienza in tribunale, fissata per il 20 settembre. Pare che l’ex calciatore avrebbe già raccolto tutte le prove da portare davanti al giudice per dimostrare che non è stato lui a tradire per primo, foto e sms che confermerebbero la sua posizione.

Totti, tutto pronto per l’udienza di divorzio: lui avrebbe le prove dei tradimenti di Ilary

È fissata per il 20 settembre la prima udienza per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: una battaglia legale che va avanti da un anno, tra l'”affido congiunto” dei Rolex, gli accordi sul centro sportivo dell’ex calciatore e le spese legali da sostenere.

Entrambi si stanno godendo l’estate con i rispettivi partner: il Pupone sempre in armonia con la sua Noemi, con tanto di prove tecniche di famiglia allargata (andate splendidamente) con i figli di lei durante una vacanza a Los Angeles. La conduttrice invece, dopo le voci che volevano la sua storia con Bastian già finita, è riapparsa sui social innamorata più che mai insieme a lui, condividendo delle foto delle loro giornate a Cortina D’Ampezzo.

Ma la loro disputa legale è tutt’altro che archiviata: la coppia di ex coniugi è pronta a battagliare per prendersi la sua parte di ragioni, in uno scontro che sta assumendo sempre più i contorni di una guerra “di principio”. Sebbene secondo fonti vicine alla famiglia i rapporti sarebbero distesi tra i due per il bene dei figli, in tribunale le cose andranno diversamente.

Francesco Totti è infatti deciso a dimostrare che a tradire per primo non sia stato lui ma proprio l’ex moglie: Ilary ha sempre dichiarato che il loro matrimonio è finito a causa della relazione con Noemi Bocchi, ma lui respinge le accuse.

Il Pupone infatti avrebbe già raccolto tutte le prove da portare in tribunale di foto e messaggi che confermerebbero i tradimenti di Blasi (compresi i nomi degli uomini coinvolti), avvenuti prima che lui iniziasse una frequentazione con l’attuale compagna. “Totti risponderà alle accuse senza negare di essersi innamorato di un’altra. Ma è intenzionato a dimostrare che non è stato lui a tradire per primo. Allegando nomi e prove contro la sua ex moglie: sms compromettenti, forse anche fotografie e testimonianze” si legge sul Corriere della Sera.

La “guerra dei Rolex” giunge alla fine

Anche la “guerra dei Rolex” sembra finalmente giunta al capitolo finale: Ilary Blasi è stata infatti costretta dal giudice del Tribunale civile di Roma a restituire i famosi orologi sottratti dalla cassetta di sicurezza cointestata con l’ex marito, e a pagare le spese legali per il ricorso.

In attesa di stabilire chi sia il legittimo proprietario, tra il 18 e il 31 agosto, i Rolex dovranno essere ricollocati in una nuova cassetta di sicurezza accessibile a entrambi i contendenti. Sul numero dei preziosi accessori da restituire è ancora un mistero: dovrebbe trattarsi di 6 o 7 pezzi, come dichiarato in un primo momento dalla conduttrice. Ma una cosa è certa: l’ex capitano della Roma è irremovibile e li rivuole con sé.