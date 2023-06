“Ilary Blasi sfrattata”: restituisce in anticipo il centro sportivo a Totti

Primi segni di distensione nella guerra di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Sembra infatti che sia stato raggiunto un accordo sulla Società Sportiva Asd Longarina di proprietà dell’ex calciatore, che si trova a Ostia Antica, che comprende la Totti Soccer School – con campi da calcio e un campo di padel – tutto gestito negli ultimi anni da Silvia Blasi, sorella maggiore della conduttrice.

Una situazione parecchio intricata e che si stava complicando a causa dello sfratto, imposto proprio per il 30 giugno: così, per evitare ulteriori ostacoli in una separazione con (ancora) tante questioni irrisolte, Ilary avrebbe deciso di restituire le chiavi del centro all’ex marito.

Ilary Blasi restituisce il centro sportivo a Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti verso la pace? È ancora presto per dirlo, ma intanto sembrano arrivare i primi segni di disgelo per l’ex coppia di coniugi. Come infatti rivela La Repubblica la conduttrice avrebbe fatto un passo verso il suo ex marito, riconsegnandogli le chiavi del centro sportivo Longarina, al centro di una lunga querelle giudiziaria.

C’è chi sostiene che non si tratterebbe di un ramoscello d’ulivo, ma che Ilary sia stata costretta a fare un passo verso l’ex calciatore: non sappiamo da che parte stia la verità, ma di certo si tratta di un primo nodo sciolto nell’intricato divorzio della coppia.

Lo scorso aprile il Tribunale di Roma aveva ordinato uno sfratto esecutivo a partire dal 30 giugno, ma adesso pare che la conduttrice avrebbe riconsegnato in anticipo le chiavi del centro sportivo ai legali di Totti, per evitare ulteriori complicazioni con l’ex marito.

Il motivo dello sfratto era presto spiegato: la società (che fa capo a Silvia Blasi, sorella di Ilary) che gestiva il centro era in debito di oltre 100 mila euro per canoni non pagati. Stando alla famiglia Blasi durante la pandemia l’ex Capitano della Roma aveva deciso di non chiedere alla cognata l’affitto per i campi. Ma dopo la separazione da Ilary le cose sarebbero cambiate, con la richiesta degli arretrati.

Per ripicca contro la causa intentata da Totti, la società aveva messo i lucchetti ai campi, impedendo a centinaia di ragazzi di partecipare ai corsi della Totti Soccer School. Adesso però, con il gesto della conduttrice avrebbe sbloccato la situazione: l’accordo prevede la restituzione delle chiavi della struttura da parte dell’Asd Longarina della famiglia Blasi a favore della scuola calcio dei Totti. Inoltre la società della sorella di Ilary ha deciso di ridurre la richiesta di risarcimento presentata alla Soccer School, scendendo da 70 mila a 30 mila euro.

Separazione Totti-Blasi, inizia la tregua

Pare che dopo mesi di scontri – in tribunale e non solo – tra i due ex coniugi sia iniziata la tregua. Se da un lato sembra essersi chiusa la questione della Longarina, dall’altro rimane ancora in sospeso l’affido “congiunto” dei Rolex. Sebbene si sia raggiunto un accordo momentaneo, pare che la conduttrice voglia fare ricorso contro la decisione del giudice.

Nel frattempo, Blasi, reduce dal successo dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, continua a godersi la sua storia al fianco del compagno Bastian Muller, così come Totti, che ha ritrovato la serenità con Noemi Bocchi (e anche un nuovo nido d’amore).