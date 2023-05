Francesco Totti, l’ultima mossa contro Ilary Blasi: un nuovo nido d’amore con Noemi

Se pensavate che la guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi fosse alle battute finali, niente di più sbagliato. L’ex calciatore infatti avrebbe già cambiato idea sul suo nido d’amore con Noemi Bocchi, tanto da volersi trasferire di nuovo all’Eur, proprio nella stessa zona di residenza dell’ex moglie. La scelta sarebbe dettata dalla volontà di stare più vicino ai figli, ma pare che dietro ci siano altre motivazioni, e decisamente non familiari.

Francesco Totti vicino di casa di Ilary Blasi? Una nuova casa con Noemi Bocchi

Novità in vista per Francesco Totti e Noemi Bocchi, che a quanto pare sarebbero già pronti a cambiare casa: è quello che riporta il magazine Nuovo Tv, che sostiene che l’ex Capitano della Roma sarebbe in trattative per trasferirsi (di nuovo) vicino l’ex moglie.

“Francesco – scrive il settimanale di Cairo – dopo aver perso la mega villa che si trova all’Eur, nella zona del Torrino, andata secondo le disposizioni provvisorie del giudice a Ilary e ai tre figli, stia seriamente valutando l’ipotesi di lasciare l’attico di Vigna Clara, a Roma Nord, dove da ottobre si è trasferito con la compagna Noemi Bocchi”.

La coppia sarebbe intenzionata a lasciare già la nuova casa a Roma Nord: nelle ultime settimane l’ex calciatore è stato avvistato molto spesso a Fonte Meravigliosa, quartiere verde e residenziale della Capitale, distante pochi chilometri dalla villa di Ilary Blasi, pare per fare fisioterapia in un noto poliambulatorio della zona. Ma stando al giornale di Cairo, Totti starebbe cercando una nuova casa tra viale Africa e viale della Musica, nella parte più prestigiosa del quartiere Eur.

La motivazione? Avvicinarsi ai figli Cristian, Chanel e Isabel, ma non solo, come rivela una fonte anonima: “Anche per gestire al meglio la battaglia legale: le proprietà contese si trovano tutte a Roma Sud”. Adesso bisognerà capire la prossima mossa di Ilary, che sembrava intenzionata, soprattutto nell’ultimo periodo, a mantenere un clima sereno soprattutto per il bene dei figli.

Totti sfratta la famiglia di Ilary: la battaglia legale continua

I riflettori rimangono ancora tutti puntati sulla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti e soprattutto sulla battaglia legale che da mesi infiamma le pagine di cronaca rosa (e non solo). Dopo aver raggiunto un accordo sulla custodia dei figli, l’ex calciatore è impegnato in un altro scontro giudiziario, quello con Silvia Blasi, sorella dell’ex moglie.

L’ex cognata infatti, il prossimo 30 giugno, dovrà lasciare il centro sportivo della Longarina, a Ostia – che comprende la nota scuola di calcio Totti Soccer School e un’area padel – come stabilito da provvedimento giudiziale. Il Pupone infatti avrebbe preteso la restituzione del centro nei mesi successivi alla crisi con Ilary, poi avrebbe richiesto l’affitto. La situazione pare sia degenerata, tanto che l’ex calciatore avrebbe infine optato per lo sfratto.

Ma non solo: a poche ore dal provvedimento è anche arrivato un decreto ingiuntivo è di circa 50000 euro. Secondo quanto riportato dalle carte, la Totti Soccer School non avrebbe saldato alcuni debiti, motivo per il quale Silvia Blasi si sarebbe rivolta al giudice per recuperare tutti i crediti. Cosa accadrà nei prossimi mesi è un mistero: di certo le vicende familiari (e legali) di Totti e Blasi continueranno a destare curiosità ancora per molto.