Ilary Blasi, estate in solitaria: Bastian sparisce da Instagram. È già finita?

Amore al capolinea per Ilary Blasi e Bastian Muller? Gli indizi sembrano portare tutti verso una direzione: l’imprenditore tedesco è sparito da Instagram e da qualche tempo non compare più in compagnia della conduttrice. Nel frattempo Ilary sta trascorrendo un’estate senza la sua dolce metà come si intuisce dai social, visto che condivide solo scatti insieme alle amiche: la loro storia è già finita?

L’estate di Ilary Blasi senza Bastian Muller: amore al capolinea?

Negli ultimi tempi agli osservatori più attenti non sono sfuggiti i movimenti social di Ilary Blasi: la conduttrice ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna insieme alla sua amica Michelle Hunziker, ma del compagno Bastian Muller neanche l’ombra. E mentre lei si concedeva lunghi bagni al mare e serate al Billionaire, l’imprenditore tedesco è letteralmente sparito dal profilo Instagram di Ilary, e da tempo non appaiono selfie di coppia e foto insieme.

È per questo che i fan hanno cominciato a chiedersi se tra i due non ci sia effettivamente una crisi in corso: dopo i giorni di relax in Sardegna la conduttrice – stando alle indiscrezioni della regina del gossip Deianira Marzano – è stata vista all’aeroporto di Olbia, pronta a tornare a casa dai figli, ma ancora una volta senza Bastian al suo fianco.

Non è dato sapere se i due si siano allontanati o se abbiano deciso, di comune accordo, di tutelare la loro privacy, smettendo di condividere foto insieme sui social. Una cosa però è certa: dopo il loro viaggio in Brasile, risalente ai primi di luglio, Ilary e Bastian non sono più stati visti insieme.

Il sospetto dilagante tra gli appassionati di gossip è che proprio durante quella vacanza qualcosa possa non essere andato per il verso giusto, lasciando intuire che la storia d’amore tra i due sia già finita, ma al momento nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati.

Il futuro televisivo di Ilary Blasi

Mentre la conduttrice si sta godendo il meritato relax dopo un’intensa stagione televisiva al timone dell’Isola dei Famosi, resta incerto il suo futuro a Mediaset. Il suo nome infatti non era tra quelli elencati nel corso della presentazione dei palinsesti 2023-2024. E anche se il survival show è stato confermato (ma non è ancora chiaro se sarà rimandato alla prossima stagione), non è detto che al timone rimarrà Ilary Blasi.

Dal canto suo la conduttrice non sembra affatto preoccuparsene, tanto che in una recente intervista aveva dichiarato: “Non ci penso, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti”.

Del resto Blasi aveva già deciso di prendere una pausa dal piccolo schermo dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, per dedicarsi alla sua famiglia e ai figli Cristian, Chanel e Isabel. E nel frattempo per l’ex calciatore l’amore non potrebbe procedere meglio: è reduce infatti da una splendida vacanza oltreoceano con la compagna Noemi Bocchi e i figli di lei, dove ha trascorso giornate all’insegna del relax e del divertimento (il tutto documentato ovviamente via social).