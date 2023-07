Ilary Blasi, il primo bikini del 2023 per salutare il Brasile: il suo sorriso dice tutto

Fonte: IPA I bikini più belli dell’estate 2023: prendete spunto dalle star

Ha appena concluso un’edizione di Isola dei Famosi di grande successo e ora, Ilary Blasi, si gode le meritate vacanze. La conduttrice romana è infatti volata in Brasile per un viaggio romantico che non ha fatto da sola ma in compagnia del suo fidanzato Bastian Muller. I giorni trascorsi in Sud America hanno anche smentito tutte le voci di crisi che hanno travolto la coppia, apparsa invece più affiatata che mai. I giorni di relax sono però presto giunti al termine e, quindi, la splendida showgirl ha voluto immortalare il momento con il suo primo vero bikini del 2023.

Ilary Blasi in bikini saluta il Brasile

Una vacanza bellissima nella quale ha ritrovato l’amore del suo fidanzato, Bastian Muller, entrato nella sua vita dopo la separazione da Francesco Totti. I due hanno già conosciuto la famiglia ma intendono fare le cose con molta calma, comparendo pochissimo sui social. Proprio per questa loro tendenza alla riservatezza si è parlato di rottura, poi smentita dalle foto pubblicate proprio durante il viaggio in Brasile.

Come ultimo scatto, Ilary Blasi ha voluto condividere una sua immagine in bikini. Un costume semplice, molto diverso da quelli che indossa di solito, con un fiocco al centro che dà risalto al décolleté. Nero, quindi adatto a ogni occasione, ma a colpire è il suo sorriso, che non si vedeva da molto tempo. La conduttrice viene infatti da un periodo particolarmente complicato della sua vita, seguito al divorzio da Francesco Totti che si sta ancora definendo nelle aule di tribunale.

Le immagini 2023 sono infatti molto diverse rispetto a quelle di appena un anno fa. Subito dopo l’annuncio disgiunto della separazione da suo marito, è volata a Zanzibar insieme ai figli come a volersi staccare completamente da quello che stava accadendo. Ha trascorso un’estate completamente in vacanza, prima di tornare alla vita vera che l’aspettava e alla battaglia legale che non si è ancora conclusa.

Il suo futuro a Mediaset

Il nome di Ilary Blasi non era tra quelli elencati nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset 2023-2024. Confermata la sua Isola dei Famosi, che potrebbe però rimanere in panchina per un anno com’era successo a Temptation Island, mentre non è per nulla certo che sia ancora lei a condurre il reality. Già nel corso dell’edizione appena chiusa, si era parlato della possibilità di uno stop per il programma e per lei, che naturalmente non si è concretizzata. La scelta rientra nella nuova linea editoriale dell’azienda di Cologno Monzese, fortemente voluta dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

Resta dunque in sospeso il suo futuro televisivo ma lei non sembra preoccuparsene troppo. Dopo la rottura con Francesco Totti, aveva infatti deciso di prendersi del tempo per sé e per la sua famiglia e, in particolare, per i suoi tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Entrambi hanno voltato pagina: lui sta cercando di ricostruirsi una vita al fianco di Noemi Bocchi, con la quale è uscito allo scoperto all’indomani della separazione. Sta inoltre per diventare zia di un bambino: sua sorella Melory è infatti in attesa del suo secondo figlio.