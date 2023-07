“Stop a Ilary Blasi”: la rivoluzione Mediaset. Chi va e chi resta

Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

Tempo di rivoluzione per Mediaset e Rai: alcune indiscrezioni sono state attese a lungo, altre un po’ meno. Di certo, è il caso di Barbara D’Urso: tutti aspettavamo il suo ritorno per la stagione 2023/2024 di Pomeriggio Cinque, confermato da lei stessa nel corso dell’ultima puntata. Anche per Ilary Blasi potrebbero esserci delle novità: l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi non ha convinto pienamente né gli spettatori né i vertici, almeno stando alle indiscrezioni.

Ilary Blasi, per lei nessun programma nella prossima stagione televisiva a Mediaset

Prima di tutto, è bene chiarire che si trattano di indiscrezioni e che almeno per il momento non c’è nulla di certo. In base a quanto riportato da TV Blog, per Ilary Blasi potrebbe esserci uno stop nella prossima stagione televisiva. Dopo, dunque, l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, potrebbe arrivare anche quello di Ilary Blasi, con annessa nota di ringraziamento? Per avere una certezza, dovremo attendere la giornata del 4 luglio: la presentazione dei palinsesti Mediaset è quasi ufficializzata.

In base ai rumors, nonostante un’edizione ben poco accattivante, L’Isola dei Famosi dovrebbe tornare in programmazione. Parrebbe, infatti, ormai siglato e firmato il contratto da Banijay e Mediaset. Il reality show dovrebbe tornare in diretta per almeno altri due anni. Alla conduzione, tuttavia, potremmo non ritrovare la Blasi. Le ipotesi? Troppe, ma nulla di certo.

Lei stessa, in ogni caso, ha contribuito ad alimentare il mistero sul suo ritorno all’Isola. Nel corso dell’intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha risposto sul suo futuro lavorativo: “No, non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti”. Impossibile non pensare al suo addio con Francesco Totti, avvenuto dopo la smentita della crisi e del tradimento con Noemi Bocchi.

Palinsesti Mediaset 2023/2024: le anticipazioni e indiscrezioni

Non è facile fare ipotesi o previsioni, soprattutto a un giorno dai palinsesti. Tuttavia, sono molte le voci che circolano al momento. In prime time a settembre c’è ufficialmente il GF Vip/Nip 8, un’edizione che ha subito una netta rivoluzione e un rinnovamento fortemente voluto dal pubblico stesso, oltre che da Pier Silvio Berlusconi. “Dunque, anticipazioni chiaramente non ne posso dare molte, però posso dire che cominceremo a metà settembre e non sarà un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso”, ha anticipato Alfonso Signorini, saldo alla conduzione del reality show di punta di Mediaset.

Confermati anche Io Canto e Tu Sì Que Vales: per quest’ultimo, però, non rivedremo Belen Rodriguez alla conduzione, su scelta della stessa showgirl, che non tornerà nemmeno a Le Iene. Intoccabili anche C’è Posta per Te e Amici, in programmazione ormai da decenni, grazie alla conduzione ferma e impeccabile di Maria De Filippi.

Potrebbero però esserci delle novità, come per esempio la versione invernale di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti è iniziato il 26 giugno e ha conquistato un’enorme fetta di pubblico, con la conduzione brillante di Filippo Bisciglia. Per il campo dell’intrattenimento potrebbero essere previste, secondo quanto riportato da TvBlog, delle serate one shot. Dopo numerosi annunci, c’è (finalmente) qualche possibilità di rivedere La Talpa.