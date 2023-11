Secondo alcune indiscrezioni Ilary Blasi sarebbe pronta a tornare in televisione, in veste di ospite di una nuova trasmissione

Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

Ilary Blasi è una delle conduttrici Mediaset più conosciute e apprezzate. Da sempre al timone di programmi televisivi di successo, negli ultimi anni la presentatrice tv ha condotto i reality show di maggiore successo, come il Grande Fratello Vip e l‘Isola dei Famosi. Per la stagione televisiva in corso, però, non sono stati ancora resi noti i nuovi impegni di Ilary Blasi, che, a oggi, resta esclusa dai palinsesti Mediaset.

Secondo delle recenti indiscrezioni, però, il ritorno dell’ex moglie di Francesco Totti in tv sarebbe vicino. Ilary Blasi, infatti, sarebbe pronta, quindi, a riapparire in un programma televisivo.

Il futuro impegno televisivo di Ilary Blasi secondo i rumors

Pier Silvio Berlusconi ha deciso d’effettuare delle modifiche nel palinsesto della nuova stagione televisiva di Mediaset, puntando a un rialzo qualitativo dei prodotti proposti al pubblico. Le nuove disposizioni hanno coinvolto anche il Grande Fratello, che si presenta al pubblico in veste mista nip e vip per la stagione 2023. Barbara D’Urso, invece, ha dovuto lasciare il timone di Pomeriggio 5, non senza polemiche. Tra le grandi assenti della nuova programmazione di Canale 5 anche Ilary Blasi.

L’ex letterina ha condotto le ultime edizioni dell’Isola dei Famosi, ottenendo un discreto successo. Il programma televisivo è stato confermato, di recente, nel palinsesto 2023/2024, dopo un periodo d’incertezza. In ogni caso non è stato specificato se sarà ancora una volta Ilary Blasi a prendere le redini dello show tv.

Secondo delle indiscrezioni lanciate dall’esperta di gossip Deianira Marzano e riportate da Daily News, Ilary Blasi sarà presto in onda su Canale 5 in veste di ospite di un’attesa nuova trasmissione televisiva. Si tratta di Io Canto Generation, che vedrà sfidarsi dei giovanissimi talenti del canto. A condurre la novità televisiva di Mediaset è stato chiamato Gerry Scotti, mentre Orietta Berti, Claudio Amendola, Michele Hunziker e Al Bano parteciperanno al programma televisivo nel ruolo di giudici. Cosa sarà chiamata a fare Ilary Blasi nello show musicale? Ancora non si sa ma, di recente, l’ex letterina ha postato degli scatti proprio da quelli che sembrano essere dei camerini televisivi.

Ilary Blasi: la nuova vita dopo la separazione da Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di separare le loro strade dopo tanti anni di matrimonio e l’arrivo di tre splendidi figli. La causa di divorzio dell’amata coppia è ancora in corso ma i due personaggi noti raccontano già sui social la loro nuova felicità con i rispettivi compagni. Francesco Totti è sempre più innamorato di Noemi Bocchi, con cui ha di recente effettuato un viaggio in Giappone.

Mentre Ilary Blasi fa coppia fissa con Bastian Muller. La coppia è spesso in viaggio in mete straordinarie come il Brasile o Monaco di Baviera, terra natia del nuovo compagno della conduttrice televisiva. Di recente, l’ex letterina si è recata anche a Istanbul, da dove ha condiviso dei fantastici scatti, tra cui anche quelli di una romantica cena.

Ilary Blasi ha festeggiato da poco il diciottesimo compleanno del suo primo figlio, Cristian Totti. La conduttrice televisiva ha organizzato una festa straordinaria, ma Francesco Totti non ha preso parte ai festeggiamenti, preferendo organizzare un altro party separato per celebrare il giorno importante.