Totti e Noemi Bocchi già in crisi? Gli indizi social e le foto: dove sta la verità

È già crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? I rumors sulla coppia si rincorrono da settimane, e in tanti sono convinti che tra i due le cose non vadano più bene come qualche tempo fa. I più attenti infatti hanno notato una serie di indizi social che lascerebbero presagire una certa tensione, ma per altri Francesco e Noemi sarebbero ancora innamorati e complici.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, aria di rottura?

A un anno dall’inizio della loro relazione, si parla già di crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Da quando la loro storia è finita sotto i riflettori, non si sono placati neanche per un attimo i gossip sul loro amore. Prima le voci della convivenza – poi confermate – senza dimenticare il misterioso anello di fidanzamento acquistato in tempi non sospetti, i figli in arrivo e progetti di vita insieme.

Pare però che in questo momento tra i due non sia tutto rose e fiori: secondo alcuni attenti osservatori, potrebbero esserci i primi segni di tensione e i rumors sembrano essere sempre più insistenti. In queste settimane la Bocchi ha seguito il suo compagno in numerosi viaggi, documentando le loro trasferte su Instagram. Ma da qualche tempo il suo profilo – che nel frattempo è diventato pubblico – è rimasto “in silenzio”, cosa che ha acceso i riflettori sulla coppia, ancor più che in passato.

A porre l’attenzione sulla pausa social di Noemi è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha anche svelato che l’ex capitano della Roma avrebbe smesso di indossare l’anello che aveva acquistato insieme alla sua dolce metà, gioiello che simboleggia l’amore con la sua compagna.

Le foto che smentiscono la crisi

La notizia della crisi della coppia ha fatto il giro del web, anche se i pettegolezzi diffusi dall’influencer sono stati ben presto smentiti da Chanel, la figlia di Totti, che proprio nei giorni scorsi ha pubblicato sui social selfie scattati sulla terrazza dell’appartamento in cui il campione della Roma vive insieme alla fidanzata.

A confermare che tra Francesco Totti e Noemi Bocchi tutto prosegua per il meglio degli scatti che documentano una romanticissima cena a lume di candela in un ristorante della Capitale, che pare aver messo la parole fine ai gossip di una rottura.

Nel frattempo procede il processo di divorzio con Ilary Blasi: nella giornata di venerdì 3 febbraio il “Pupone” incontrerà l’ex moglie Ilary Blasi per la resa dei conti in tribunale, con la seconda udienza sulla questione dei Rolex e delle borse.

La separazione però si sta svolgendo in maniera più serena del previsto: sembra che gli ex coniugi abbiano tutte le intenzioni di trovare un accordo, oltre a quello già raggiunto sull’affido dei figli e sulla gestione della casa, anche sulla chiacchieratissima “guerra dei Rolex”.

E a contribuire a questo ritrovato clima di distensione tra Totti e la Blasi anche la nuova relazione della conduttrice con Bastian Muller, imprenditore tedesco di Francoforte. La voglia di voltare pagina e concentrarsi sulla sua nuova vita al fianco del compagno potrebbe accelerare la causa con l’ex marito.