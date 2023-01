Francesco e Chanel Totti: l’affiatamento tra padre e figlia con frecciata a Ilary Blasi

A quanto pare il rapporto idilliaco tra Chanel Totti e suo padre Francesco non è stato affatto minato dalla presenza nella vita dell’ex calciatore della Roma di Noemi Bocchi, anzi.

Dopo aver trascorso insieme le vacanze oltreoceano, Chanel stessa ha diramato in queste ore su TikTok un video che vede proprio come guest star “Er Pupone”.

Il TikTok in questione, secondo alcuni, avrebbe un po’ il sapore di frecciatina a Ilary Blasi in quanto papà e figlia si sono mostrati estremamente affiatati proprio mentre la showgirl si sta godendo l’ennesima vacanza. Inoltre, il titolo del brano (che parla di un tradimento) ricorda moltissimo la famosa maglia che Totti dedicò proprio a Ilary durante il primo derby in cui la Blasi si presentò allo stadio per vederlo giocare.

Francesco e Chanel Totti più legati che mai sulle note di Antonello Venditti

Ormai è appurato che Chanel Totti sia la cocca di papà Francesco Totti, che dalla sua biondissima figlia si fa fare davvero di tutto.

In queste ore la quindicenne romana ha infatti diramato un TikTok dove balla (con immancabile borsa brandizzata sotto braccio) insieme al papà sulle note della canzone unica che, per alcuni, sembra proprio dedicata al loro rapporto.

Lo spezzone del brano che fa da sottofondo al video, infatti, recita: “Noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo. Noi due che dell’errore, abbiamo fatto amore. Noi due, due arterie diverse dello stesso cuore…”.

D’altronde, come ormai palese, sembra che la presenza di Noemi Bocchi nella vita dell’ex capitano della Roma non abbia affatto messo a repentaglio il rapporto tra Francesco e la sua secondogenita la quale, insieme ai fratelli, ha trascorso il Capodanno con la coppia oltreoceano.

Se per alcuni il TikTok di Chanel mostra solo il bel rapporto che la quindicenne ha con il padre, altri hanno “letto” nel video una frecciatina nei confronti di Ilary Blasi la quale, mentre padre e figlia si divertono, è nuovamente lontana da casa e si sta godendo l’ennesima vacanza del periodo (con tanto di presentazione del neo compagno in famiglia) dopo quella a Bangkok e la fuga d’amore con Bastian a Parigi di qualche settimana fa.

La canzone Unica, infatti, oltre a parlare di un tradimento, ricorda anche molto l’iconica maglietta “6 unica” che il 10 marzo 2002 Totti sfoggiò allo Stadio Olimpico di Roma durante il primo derby a cui aveva invitato Ilary. All’epoca i due non stavano ancora ufficialmente insieme e Totti ha sempre ammesso che, se quel giorno non avesse fatto gol e mostrato la maglietta, forse non si sarebbero mai fidanzati.

Chanel Totti sui social difende il padre Francesco

Inutile dire che, dato “l’ospite speciale”, il video di Chanel Totti su TikTok è diventato virale in una manciata di minuti e in altrettanto poco tempo ha mietuto diversi commenti e like.

Tra i vari commenti, c’è anche qualcuno che attacca la disponibilità dell’ex capitano della Roma a lasciarsi andare in balletti. In un commento, in particolare, si legge: “Poverino, cosa deve sopportare”, e sotto, più che decisa, è arrivata la replica di Chanel Totti: “È il più fortunato del mondo ad avere me come figlia”.

Non è la prima volta che Chanel si dimostra sui social molto protettiva con la famiglia, anche i passato ha tuonato contro chi ha giudicato i suoi genitori.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.