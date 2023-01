Fuga d’amore per Ilary Blasi: la foto non mente. E c’è un messaggio per Totti

Fonte: IPA Ilary Blasi esce allo scoperto con il nuovo amore

Dopo la Thailandia Ilary Blasi è nuovamente partita, del resto questo non stupisce, dal momento che presto sarà alle prese con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e quindi si gode un po’ di relax prima di un periodo lavorativamente intenso.

Questa partenza, però, è diversa dalle vacanze precedenti. Perché se sino a oggi non ha mai mostrato con chi si trovava in viaggio, ora sembrerebbero non esserci dubbi del fatto che si tratti di una fuga d’amore. La conduttrice ha condiviso una foto che non lascia spazio a dubbi. E che cela un messaggio per Totti.

Ilary Blasi in vacanza, l’indizio della fuga d’amore

Ilary Blasi non è uno di quei personaggi dello spettacolo che condividono ogni istante della propria vita sui social. Ma nelle occasioni speciali non si tira indietro. Proprio come la vacanza a Parigi, di cui ha mostrato qualche dettaglio nelle storie Instagram.

L’Arco di Trionfo, una cena per due, e il suo splendido look per la serata. Un abito pazzesco, color ciclamino, con il collo alto e la schiena scoperta in una scollatura sensuale. Accompagnato da scarpe con il tacco.

Ma non sfuggono alcuni dettagli che dimostrano come la conduttrice abbia deciso di non nascondersi più. A partire dal tag a Bastian Muller nella foto della tavola del ristorante, ma non solo. Percé una delle immagini condivise è il chiaro indizio che quella parigina è una fuga d’amore.

In una foto si vedono le gambe della conduttrice poggiate su quelle di un uomo, mentre la mano di lui le tiene un polpaccio. Un gesto inequivocabile, che non può che essere letto se non come il simbolo di un legame.

A quanto pare Ilary Blasi ha deciso definitivamente di uscire allo scoperto con Bastian Muller, un imprenditore tedesco che frequenta da un po’. Con lui è volata in Svizzera e sempre con lui dovrebbe aver trascorso la vacanza da mille e una notte in Thailandia.

La foto pubblicata è un bianco e nero e sembrerebbe celare anche un messaggio per Francesco Totti.

Ilary Blasi, il messaggio per l’ex Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti sono ormai lontani. Lui si è fatto una nuova vita con Noemi Bocchi, mentre Ilary ha trascorso mesi lontana dalla televisione e si è dedicata alla famiglia e agli amici.

Ma non solo, perché a quanto pare, ha trovato anche l’amore. La foto pubblicata non mente. Ma se si guarda con occhio attento non sfugge la presenza sul polso di lui un orologio. E non uno qualsiasi ma, allargando l’immagine, sembrerebbe proprio campeggiare la scritta Rolex. Ormai un vero e proprio tormentone della separazione chiacchierata tra Blasi e Totti.

Che sia un messaggio per Francesco Totti? La storia dei Rolex ha tenuto banco per diverso tempo e, che si tratti di un caso oppure di una scelta precisa, non ci è dato saperlo. Ovviamente Ilary non ha scritto nulla, ma a volerla guardare con un pizzico di malizia, in questa circostanza probabilmente potrebbe valere il detto: una foto vale più di mille parole.