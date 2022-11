Divorzio Totti – Blasi, a chi dovevano andare davvero i Rolex scomparsi: “Ilary ci teneva”

Ma qual è la verità sui Rolex? Tra gli argomenti più dibattuti del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ci sono – senza dubbio – gli orologi preziosi. A tirarli in ballo era stato proprio l’ex calciatore durante un’intervista rilasciata al Corriere della sera.

Da quel momento aveva preso il via una vera e propria saga fatta di borse sparite per dispetto, e poi ritrovate dietro una porta chiusa della villa all’Eur, e un video ironico e tagliente su Instagram. Ma a chi dovevano andare davvero i preziosi orologi?

Divorzio Totti – Blasi, a chi dovevano andare i Rolex

Se c’è una questione che, nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ha tenuto banco – al pari della nuova relazione di lui con Noemi Bocchi – è quella riguarda senza dubbio i Rolex.

A parlarne per primo era stato l’ex capitano della Roma che, in un’intervista al Corriere a sera, aveva spiegato anche del periodo dopo l’annuncio della separazione: “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole”. Poi aveva aggiunto: “Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”.

Infine aveva rivelato quale era stata la sua reazione: “Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… Ma non c’è stato verso”.

Parole che avevano innescato una delle poche reazioni della conduttrice che, qualche tempo dopo, aveva pubblicato un video frecciatina all’ex.

Ed è stata Ilary Blasi, durante l’udienza in Tribunale, a dire il perché ha preso gli ormai famosi orologi. Lo ha rivelato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha spiegato che Ilary avrebbe spiegato che gli orologi in questione sarebbero quattro e che lei li avrebbe presi per una ragione ben precisa. Pare infatti che l’ex capitano della Roma li abbia donati alla conduttrice, quindi Ilary se ne sarebbe riappropriata “perché ci teneva che quegli orologi rimanessero a lei e ai figli”.

Ilary Blasi e Francesco Totti verso il disgelo?

A quanto pare i rapporti tra i due sarebbero meno tesi, sul settimanale Chi si parla del fatto che gli ex coniugi potrebbero – tramite i rispettivi avvocati – trovare un accordo che eviti un nuovo appuntamento in Tribunale (che, diversamente, potrebbe essere inserito in agenda a marzo del 2023).

Certo è che, fuori dal Tribunale, i due non si sono degnati di uno sguardo, sarebbero però stati gli avvocati a incontrarsi subito dopo. Come riporta il settimanale: “Alla fine dell’udienza si è aperto uno spiraglio di pace. Gli avvocati delle due parti infatti, si sono trovati in gran segreto (ma i giornalisti li hanno seguiti) per valutare la possibilità di giungere a una separazione consensuale”.

Non si può sapere come procederà la situazione tra i due, ma è certo che entrambi stiano cercando di portare avanti la propria vita. Francesco Totti continua la relazione con Noemi Bocchi: i due sono molto affiatati e, ormai da tempo, vivono il loro amore alla luce del sole. Proprio di recente lei è stata vista sugli spalti mentre il “Pupone” si destreggiava in una partita di calcio a otto. Ilary Blasi, invece, pubblica tantissime storie con i figli, con cui condivide momenti speciali e di quotidiana bellezza.