Separazione Totti-Blasi, la questione irrisolta che potrebbe compromettere l’accordo consensuale

Fonte: Ansa Francesco Totti e Ilary Blasi: l'ostacolo all'accordo consensuale

L’intricata vicenda legata alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è tuttora irrisolta. Se da un lato la coppia ha raggiunto un importante accordo sull’affido dei figli e sulla gestione della casa che avevano in comune, dall’altro si rischia di non raggiungere l’accordo consensuale per una questione piuttosto spinosa: la “guerra dei Rolex” e delle borse sottratte. Nella giornata di domani, venerdì 3 febbraio, è in programma la seconda udienza per risolvere la questione legata ai preziosi orologi di proprietà dell’ex Capitano della Roma.

Totti-Blasi, cosa manca all’accordo consensuale: la questione irrisolta

Continua a far parlare di sé la discussa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che dallo scorso luglio, quando la coppia comunicò il divorzio, si arricchisce di nuovi capitoli. La speranza per entrambi è che si giunga ad una separazione consensuale, tuttavia permarrebbero alcuni ostacoli nel raggiungimento dell’obiettivo comune e vi sono ancora alcuni nodi da sciogliere. Innanzitutto, vi sono alcune novità positive sulla questione e che riguarderebbero l’affido dei figli e la gestione della casa romana che la coppia possedeva.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero trovato un accordo su questa duplice questione: non solo l’affido dei figli Cristian, Chanel e Isabel, ma anche la gestione e l’utilizzo della mega villa dell’Eur in cui vivevano. Tuttavia c’è ancora una questione, tuttora irrisolta, che rischia di mandare a fumo i piani della coppia e di compromettere dunque il raggiungimento di un accordo consensuale: è la chiacchierata “guerra dei Rolex”.

Se n’è parlato tanto di questa vicenda, con Ilary Blasi che decise di sottrarre al marito i preziosi orologi di cui era in possesso. L’ex Capitano della Roma, di contro, trafugò dalla cabina armadio della conduttrice borse, gioielli e beni di lusso, che alla fine però furono ritrovati. Dei Rolex del Pupone, tuttavia, non vi è traccia e sarà proprio tale questione a dominare la scena nella seconda udienza in Tribunale, in programma domani, venerdì 3 febbraio.

Francesco Totti e Ilary Blasi: trapela ottimismo sulla separazione

Solo dall’incontro di domani, dunque, avremo notizie in più circa la chiacchierata “guerra dei Rolex” che ha campeggiato per mesi su riviste e rotocalchi. Dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra comunque trasparire un velo di ottimismo e fiducia verso il futuro: la coppia spera di trovare un accordo, oltre a quello già raggiunto sull’affido dei figli e sulla gestione della casa, anche sulla spinosa questione dei Rolex.

Segnali di distensione sarebbero arrivati anche nell’ultimo periodo, e questo anche per merito della ritrovata serenità di Ilary Blasi al fianco della nuova fiamma, Bastian. Il suo nuovo fidanzato sembra infatti aver riportato il sorriso nella vita della conduttrice, che vorrebbe ultimare la questione divorzio da Francesco Totti il prima possibile, per poi concentrarsi sulla sua nuova vita.

Intanto, al fianco dell’ex coppia d’oro dello spettacolo e dello sport, rimangono i figli, Cristian, Chanel e Isabel, che stanno cercando di assorbire nel miglior modo possibile la delusione per il divorzio dei genitori. L’affiatamento tra l’ex calciatore e la sua Chanel, in particolare, si è rinforzato in questi ultimi giorni con alcuni divertenti video social. Segno che la separazione, se ogni accordo verrà raggiunto, potrebbe rivelarsi più distesa del previsto.