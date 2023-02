Divorzio Totti-Blasi, cambia tutto: perché c’entra Bastian

Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Caraibi insieme: lei in bikini sfida Ilary Blasi

La separazione più chiacchierata del mondo dello spettacolo italiano è senza ombra di dubbio quella che ha coinvolto Ilary Blasi e Francesco Totti. Del resto gli ingredienti per rendere un fatto privato un argomento di discussione tra le persone, c’erano tutti. A partire dalla loro popolarità senza dimenticare il fatto che la crisi sia stata negata fino all’ultimo, fino a quel comunicato disgiunto che ha dato il via a tutto: dall’intervista di Francesco Totti, alla frecciatina sui Rolex a cui si è lasciata andare Ilary.

Ma ora le cose sono cambiate e, a quanto pare, c’entra Bastian.

Divorzio Totti-Blasi, perché le cose sono cambiate

Le cose tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano essere migliorate infatti, se prima si ipotizzava una separazione combattuta, ora sembrerebbe che i toni si siano fatti più distesi.

Almeno stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera che ricostruisce come si sono evoluti i rapporti tra loro due. Rapporti che ora sembrerebbero civili, sicuramente diversi da quando, durante l’estate, le comunicazioni avvenivano solo via WhatsApp. Ed è stato proprio verso settembre che era uscita l’intervista di Francesco Totti, seguita a poca distanza dalla frecciatina di Ilary Blasi. Lei non ha mai rilasciato dichiarazioni di alcun tipo, lui invece ha parlato e ha iniziato a farsi vedere con la sua nuova compagna: Noemi Bocchi.

Ora, però, anche Ilary ha deciso di mostrare di più della sua vita privata rivelando sui social il suo nuovo amore. Di Bastian Muller si parla ormai da qualche tempo, a partire dai primi scatti in cui sono stati paparazzati, fino alle vacanze che hanno trascorso assieme. Non poche dal momento che negli ultimi mesi la conduttrice ha viaggiato spesso e nelle ultime mete (come la Thailandia), accanto a lei ci sarebbe stato proprio l’imprenditore.

Ma, solamente nel corso di una breve fuga d’amore a Parigi, la conduttrice ha deciso di mostrare la sua presenza accanto a lei. Lo ha fatto sui social prima con un tag e in seguito con una foto della mano di lui sulla sua gamba. Poi è stata la volta della settimana sulla neve con gli amici e i parenti di lei. Da questo si capisce che fanno sul serio e che Ilary è davvero felice e vorrebbe andare avanti con la sua vita. Motivo per cui, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe essersi rilassato anche il rapporto con l’ex marito e questo potrebbe rendere più semplice la separazione della coppia.

E quindi se qualche tempo fa si parlava di una causa “lunga e dolorosa”, ora le cose potrebbero essere cambiate e forse l’udienza per la separazione potrebbe rivelare che è stata trovato un accordo consensuale tra i due.

Totti-Blasi, i nuovi amori e il rapporto con i figli

Sia Francesco Totti che Ilary Blasi hanno ritrovato il sorriso. Se lui lo ha fatto accanto a Noemi Bocchi, lei con Bastian Muller. Entrambi rivelano poco della loro vita sui social, ma quanto basta per mostrare come vanno le cose.

I figli sono stati messi al primo posto da tutti e due che, in questi mesi, si sono mostrati spesso con loro. Ultimo in ordine di tempo è stato proprio l’ex capitano della Roma che ha preso parte a un video pubblicato su TikTok dalla figlia Chanel. Padre e figlia appaiono molto affiatati mentre ballano sulle note di un celebre brano di Antonello Venditti, Unica. Un video che, ovviamente, ha dato il via a una serie di interpretazioni: da chi lo ha visto come un semplice momento di divertimento condiviso a chi ci ha letto una frecciatina nei confronti di Ilary.

Ovviamente ci si muove nel terreno delle ipotesi, ma una cosa è certa il video è diventato virale in pochissimo tempo.