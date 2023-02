Francesco Totti e Noemi Bocchi già in crisi: la foto su Instagram non mente

Fino a qualche mese fa non sapevamo neanche chi fosse, mentre oggi non si fa che parlare di Noemi Bocchi e della sua relazione con Francesco Totti. Era inevitabile, dal momento che proprio lei avrebbe dato il colpo di grazia al lungo matrimonio (apparentemente) felice tra l’ex Capitano della Roma e la conduttrice Ilary Blasi. Se ne sono dette di cotte e di crude sul conto di questi tre personaggi da romanzo, incluse le voci insistenti su una presunta crisi tra Totti e Noemi. Da giorni è caccia aperta a indizi e dettagli sui social ma, con un colpo di scena, è stata la stessa Bocchi a esporsi sul suo profilo Instagram. E la foto non mente.

Noemi Bocchi risponde su Instagram alle voci di crisi con Totti

Sebbene sia sulla bocca di tutti ormai da quasi un anno, Noemi Bocchi non è mai stata un tipo che ama esporsi in prima persona. Diciamo pure che nel calderone ci è finita per “colpa” di altri, anche se era inevitabile che accadesse. Lo abbiamo visto quando all’inizio di questa epopea cacio e pepe sono stati pubblicati dal settimanale Chi i primi scatti rubati che la ritraevano insieme all’ex Capitano della Roma, seguiti quasi immediatamente dai comunicati (rigorosamente separati) di Francesco Totti e Ilary Blasi che annunciavano la decisione di divorziare.

Mantenere un basso profilo in una situazione tanto rumorosa non è affatto semplice e, finché ha potuto (e voluto), la Bocchi ha cercato di restare nell’ombra più a lungo possibile. Poi sono arrivati i gesti eclatanti tra cui l’acquisto di una nuova casa insieme all’ex calciatore e i regali super lusso di lui, senza dimenticare la mega vacanza in crociera con tutti i figli al seguito (anche quelli di Ilary) e le foto in spiaggia intenti a godersi il sole dei Caraibi. In ultimo l’apertura al pubblico del suo profilo Instagram, rimasto privato fino a circa un mese fa nel quale, per la prima volta, abbiamo potuto sbirciare.

Proprio lì, su quel social che non usa certamente con la stessa frequenza di Ilary Blasi, stavolta la Bocchi ha deciso di rispondere in prima persona alle voci sulla presunta crisi con Totti. Qualche indizio era giunto già dalla figlia del Pupone, la bella Chanel Totti, che aveva condiviso qualche selfie dalla terrazza della casa che la coppia ha acquistato come nido d’amore nella Capitale, ma Noemi ha voluto ribadire il concetto: divano, televisore acceso e popcorn per godersi insieme la partita della Roma.

Divorzio Totti-Blasi, la resa dei conti in tibunale

Mentre c’è chi perde tempo a fantasticare su una crisi della coppia (o, al contrario, sulla presunta gravidanza di Noemi), Francesco Totti e Ilary Blasi si sono incontrati in tribunale per la seconda udienza di separazione, lo scorso 3 febbraio 2023. Un incontro importante e decisivo, la resa dei conti in un certo senso che è stata determinante per comprendere come si evolverà la situazione.

L’unica certezza al momento è che gli ex coniugi sembra vogliano provare in tutti i modi a raggiungere un accordo consensuale, evitando una battaglia legale che tirerebbe per le lunghe e sarebbe piuttosto feroce. Nel frattempo la buona notizia è che il clima tra Totti e Ilary si sia molto disteso, complice a quanto pare la presenza di Bastian Muller nella vita della conduttrice dell’Isola dei Famosi.