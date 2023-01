Totti e Ilary, corsa contro il tempo: la mossa a sorpresa di Noemi

Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Caraibi insieme: lei in bikini sfida Ilary Blasi

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a essere sulla bocca di tutti. L’udienza in tribunale per la causa di separazione è stata fissata per il 14 marzo 2023, data che riduce drasticamente i tempi per riuscire a trovare un accordo consensuale, evitando così lunghe trafile legali che si tradurrebbero in uno scontro senza esclusione di colpi da parte degli ex coniugi. È quel che auspicano i legali di Totti e Ilary, impegnati in una vera e propria corsa contro il tempo. Ma intanto arriva una mossa a sorpresa di Noemi Bocchi che, di ritorno dalle vacanze con il compagno, ha deciso di esporsi più di quanto non abbia fatto finora.

Divorzio Totti- Blasi, una corsa contro il tempo

A giudicare da quanto accaduto nei mesi precedenti, risulta parecchio difficile sperare in un accordo consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi che, di fatto, non hanno perso occasione per alimentare tensioni. Basti pensare al caso dei Rolex (il video di Ilary di fronte al negozio di orologi ormai è un cult) o a quello delle borse griffate scomparse: “piccoli” colpi bassi che sono stati delle vere e proprie dichiarazioni di guerra da parte di entrambi.

Ma se da una parte non c’è margine per una riconciliazione tra Totti e Ilary, che ormai hanno ritrovato la serenità accanto ai rispettivi nuovi compagni, dall’altra i legali sono impegnati in una corsa contro il tempo per riuscire a trovare un accordo extragiudiziario tra le parti, evitando così le lunghe (anzi, lunghissime) trafile in tribunale davanti al giudice, che si tradurrebbero in una causa “lunga e dolorosa”.

Totti e Ilary, l’incognita sull’affidamento dei figli

Mancano circa due mesi per raggiungere dei compromessi, prima di tutto per quanto concerne l’affidamento dei figli. Finora l’ex coppia ha deciso di lasciarli decidere in totale libertà con chi trascorrere il proprio tempo. Lo abbiamo visto dapprima in estate e in ultimo durante le vacanze natalizie, quando i ragazzi sono partiti negli States con il padre e la nuova compagna, Noemi Bocchi, per un viaggio tra Miami e i Caraibi (con tanto di sontuosa crociera).

Resta da definire con chi Cristian, Chanel e la piccola Isabel decideranno di vivere, se con la mamma o col papà, oltre al classico accordo in merito all’eventuale assegno di mantenimento che – almeno in teoria – dovrebbe spettare alla Blasi. Salvo ulteriori sviluppi dopo le segnalazioni dell’Antiriciclaggio sull’ex Capitano della Roma, le cui conseguenze avrebbero un gran peso anche in merito ai termini di un eventuale accordo.

La mossa a sorpresa di Noemi Bocchi

La strada è ancora lunga e irta di ostacoli per Totti e la Blasi e, purtroppo, vien più semplice credere a un finale meno “fatato” per questa vicenda. Trovare un accordo è certamente un ottimo auspicio, ma ha più l’aria di un miraggio quando entrano in ballo due persone che, come loro, si sono lasciate tutt’altro che bene. Le ferite sono ancora aperte, su tutte quella provocata dalla presenza di Noemi Bocchi, un “terzo incomodo” piuttosto ingombrante che, di fatto, ha letteralmente preso il suo posto nella vita di Totti.

La compagna del Pupone non ha mai rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto, chiudendosi in un silenzio che ha coinvolto anche i social, che tra l’altro sono stati proprio il “terreno di battaglia” prediletto dalla conduttrice. Eppure è saltata subito agli occhi la sua mossa a sorpresa delle ultime ore: per la prima volta da quando è scoppiato il caso Totti-Blasi, Noemi ha aperto il suo profilo Instagram al pubblico, svelando tutto ciò che ha condiviso in questi mesi, incluso il primo red carpet con Totti a Dubai. Una mossa che sembrerebbe tutt’altro che casuale…