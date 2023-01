Crociera da sogno per Totti e Noemi Bocchi: Ilary replica con un look pazzesco

Francesco Totti ha deciso di iniziare il nuovo anno regalandosi una crociera da sogno con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, e i figli (tutti, anche quelli di lei). Una vacanza decisamente a misura di famiglia che ha un po’ il sapore dell’ennesimo schiaffo all’ex moglie Ilary Blasi, che ha approfittato del Natale per stare con le sorelle, salvo poi partire a sua volta a Bangkok, dove si suppone ci sia anche il tanto discusso Bastian. Ma la conduttrice sa come “rispondere per le rime” e stavolta lo ha fatto con una storia di Instagram in cui si mostra pazzesca e scintillante.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sembra che Francesco Totti abbia deciso di continuare con la lunga lista di regali super lusso per Noemi Bocchi. L’ex Capitano della Roma ha trascorso i giorni a ridosso del Capodanno a Miami per poi imbarcarsi su un’enorme nave da crociera alla volta delle Bahamas insieme alla nuova compagna e ai figli di entrambi, ma non solo. A quanto pare ci sarebbero anche i suoi due amici storici Giancarlo Pantano con la famiglia ed Emanuele Maurizi.

Totti ha scelto la Symphony of the Seas (letteralmente “Sinfonia dei Mari”) della flotta Royal Carribean e già il nome la dice lunga sul tipo di vacanza in questione. Si tratta di una delle più grandi navi da crociera mai costruite, in grado di ospitare fino a 9.000 persone tra passeggeri e crew e dotata di ogni comfort possibile: 22 ristoranti, 4 piscine, quasi 3.000 cabine, un teatro da 1.400 posti, un parco acquatico per bambini, campi sportivi di ogni tipo e persino un enorme giardino botanico che ospita più di 20.000 piante tropicali. E sono solo alcune delle attrazioni presenti a bordo. Tutto alla “modica” cifra di circa 400 euro al giorno (a persona).

Ilary Blasi risponde a Totti con un look pazzesco

Da quando hanno annunciato la separazione e Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di uscire definitivamente allo scoperto, senza più nascondersi, Ilary Blasi ha aumentato notevolmente la sua presenza sui social e in particolare su Instagram dove, oltre a condividere i momenti trascorsi in famiglia e con i figli, non ha mai perso occasione di lanciare qualche frecciatina al suo ex marito. Tra tutte resta indimenticabile la foto condivisa a Natale con un messaggio inequivocabile che ironico è dir poco.

Stavolta la conduttrice dell’Isola dei Famosi è tornata all’attacco, ma con un look pazzesco e super brillante. Micro top glitterato (rigorosamente senza reggiseno), pantaloni morbidi in seta blu e un paio di sandali con tacchi vertiginosi, tempestati di paillettes e brillanti. Anche qui il messaggio è chiaro: Ilary è più bella che mai e la vacanza extra lusso a Bangkok le sta facendo soltanto del bene.

Dirsi addio dopo vent’anni di amore non è facile, specialmente quando entra in gioco un “terzo incomodo” che mina l’equilibrio della coppia. Ma la vita va avanti ed è così per entrambi. Sia Ilary Blasi che Francesco Totti hanno messo da parte (almeno per il momento) le questioni spinose legate al divorzio, guardando al futuro e ai loro nuovi rispettivi compagni.