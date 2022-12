Divorzio Totti-Blasi: “Udienza rimandata”. È mistero su Noemi Bocchi

L’accordo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta procedendo: le parti stanno discutendo per trovare un modo di chiudere “in fretta” la questione, così da andare avanti. Tuttavia, l’udienza di lunedì 12 dicembre è stata rimandata. L’ex calciatore avrebbe un impegno molto importante. La lite in pubblico con la nuova compagna, Noemi Bocchi, ha scatenato diverse ipotesi: un piccolo mistero, in effetti, c’è. Ma potrebbe presto essere svelato.

Divorzio Totti-Blasi, rinviata l’udienza sui Rolex e sulle borse

Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport, l’udienza in programma per il 12 dicembre è stata rimandata. Due, in particolare, le questioni sul tavolo, ovvero i Rolex e le borse. Nonostante il rinvio, pare tuttavia che i legali di Francesco Totti e di Ilary Blasi stiano lavorando ininterrottamente per trovare un accordo. L’obiettivo è di evitare la separazione giudiziale, sebbene costerà “tanto” all’ex calciatore, come ha rivelato Il Corriere della Sera.

Ma c’è di più: l’ex Capitano della Roma dovrebbe volare in Qatar per la finale del Mondiale. A questo punto ci si chiede, soprattutto dopo la litigata in pubblico intercettata da Diva e Donna, se sarà presente o meno Noemi Bocchi al suo fianco. Le foto della loro lite sono state mostrate dal giornale: lei in lacrime, mentre Totti gesticolava in modo pesante. Qualcosa che non ci saremmo mai aspettati di vedere, soprattutto dopo gli scoop degli ultimi giorni.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, mistero dopo la lite in pubblico

Ci hanno mostrato la loro complicità, l’affetto che li lega, e soprattutto sono state proferite parole che non lasciano spazio ai dubbi: “Totti è davvero felice con Noemi, mai stato così”, ha detto Max Scarfone, il noto paparazzo che li segue da tempo. Eppure, lo scoop condiviso da Diva e Donna ha mostrato l’altra faccia della medaglia, quella di tutte le coppie, quella che va ben oltre la favola: in amore si litiga, e non sempre si è d’accordo. E magari anche una semplice divergenza può sembrare una lite “feroce”.

Tuttavia, c’è grande attesa per la presenza di Francesco Totti alla finale dei Mondiali 2022 in Qatar. Dopo il red carpet della coppia – il primo – ai Dubai Globe Soccer Awards, ci si chiede se li rivedremo insieme. Sarebbe un buon modo, in effetti, per mettere a tacere tutte le voci, soprattutto perché, come anticipato da Chi, Totti e Noemi passeranno il primo Natale insieme nella loro nuova casa a Roma nord.

Ilary Blasi, vacanza sulla neve con Bastian

Da una parte abbiamo Totti e la Bocchi alle prese con la loro prima lite in pubblico, dall’altra invece c’è Ilary Blasi, che su Instagram è attivissima e ha condiviso delle foto felici al fianco della figlia, Isabel. Al momento si trova a St. Moritz, con la sua amica Michelle Hunziker, ma non solo: è presente anche Bastian. Tra sci, pranzi e tanto amore, la Blasi sta finalmente mostrando la sua nuova vita lontana da Totti. Ha già presentato Bastian in famiglia, dunque, e anche alle amiche: la Blasi ha intenzione di fare sul serio. Con Bastian, non è una semplice storia: chissà cosa ha in serbo il destino per loro.