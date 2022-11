Francesco Totti e Noemi Bocchi, primo red carpet. Ma lei copia Ilary Blasi

Fino all’anno scorso, nessuno avrebbe mai potuto immaginare la presenza di Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Globe Soccer Awards di Dubai. Le voci di crisi tra l’ex calciatore e Ilary Blasi non erano così insistenti, e lui non era ancora entrato in intimità con la nuova compagna. Oggi è tutto diverso: il primo red carpet della coppia, in qualche modo, colpisce tutti coloro che sono cresciuti con quell’amore che ha fatto sognare. E non si può fare a meno di notare l’incredibile somiglianza della Bocchi con la Blasi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, il primo red carpet ai Globe Soccer Awards di Dubai

Una foto quasi inedita, un momento più unico che raro. Uno scatto condiviso proprio dall’evento ufficiale su Instagram, in occasione della cerimonia. Per la premiazione dei Globe Soccer Award 2022, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono presentati insieme. Una mossa, la loro, che ufficializza la storia anche all’estero, ma non solo: di fatto, Ilary Blasi non ha mai molto partecipato attivamente agli eventi legati al mondo del calcio.

Entrambi eleganti, come richiedeva l’occasione, vicini, affiatati: la Bocchi dà il braccio a Totti. Lei è l’altra donna, e immaginiamo non sia facile vestire questi panni. Il tabù della prima uscita ufficiale a un evento è stato infranto, però: la nuova coppia, adesso, è conosciuta da tutti, e tutti parlano di loro, in un rincorrersi di stupore e di amarezza. Hanno sfilato sul tappeto rosso, sancendo pubblicamente il loro amore. Nuovo, fresco, che farebbe “così tanto bene a Francesco“, che è sempre stato attaccato all’idea della famiglia.

Noemi Bocchi, la somiglianza con Ilary Blasi

In nero, entrambi. Eleganti, di quell’eleganza che riesce a bucare lo schermo, a ogni costo. Uno smoking con papillon e camicia bianca per Francesco Totti, e un abito nero con spacco e scollatura per Noemi Bocchi. Un vestito che, per colore e taglio, ricorda lo stile di Ilary Blasi, che ha sempre sfoggiato abiti simili, dal taglio sinuoso, perfetti per risaltare la sua forma fisica.

Che dire poi del nero? Un colore tanto caro alla Blasi, che in fatto di stile ha sempre saputo il fatto suo: dai tubini neri all’Isola dei Famosi fino ai tanti look in nero indossati sui red carpet, è impossibile non menzionare la copertina storica di Grazia. Vedendo il vestito della Bocchi, il pensiero vola alla conduttrice. Ma c’è una nuova “donna in nero” al fianco di Francesco.

Ilary Blasi, la reazione al primo red carpet di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Per chi ha amato – e tanto – non è mai facile vedere un nuovo amore, soprattutto così forte, come raccontato dai giornali e dalla felicità stessa sul volto di Totti. Dopo il silenzio sul suo profilo Instagram, la Blasi ha ripreso a pubblicare.

Ha condiviso delle foto a New York: vere e proprie cartoline, scatti con la città che non dorme mai sullo sfondo, i grattacieli, le luci, la notte fonda. Un outfit semplice, per lei: maglione nero, jeans, un sorriso sulle labbra. Lo stesso che ha cercato di “indossare” fin dalla nota della separazione su Ansa. Nella seconda foto, molto più riflessiva, è impossibile non notare tutta la sua bellezza: chioma leonina, sguardo basso, make-up appena accennato. La separazione è in atto, e lei si sta costruendo una nuova vita.