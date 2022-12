Ilary Blasi natalizia su Instagram: il messaggio inequivocabile per Totti

Sullo sfondo un albero di Natale decorato con mille luci e in primo piano lei, con il sorriso più raggiante che si possa immaginare. Ilary Blasi è tornata su Instagram in versione più natalizia che mai, ma a colpire non è soltanto il look sfoggiato per l’occasione. Le due foto condivise tra le sue storie hanno il sapore di un messaggio – per nulla velato – al suo ormai ex marito Francesco Totti, intento a godersi la nuova vita con la compagna Noemi Bocchi. Un modo per esorcizzare con la consueta ironia gli ultimi mesi per nulla facili, ma che si sta lasciando definitivamente alle spalle.

Ilary Blasi, le foto su Instagram sono un messaggio per Totti

Da quando hanno annunciato la decisione di separarsi definitivamente, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno affrontato la situazione in modi diametralmente opposti. Da una parte l’ex Capitano della Roma ha scelto di chiudersi nel silenzio per diversi mesi, salvo poi uscire allo scoperto con la compagna Noemi Bocchi dopo che la voce ormai aveva iniziato a circolare insistentemente tra i social e le pagine di gossip.

La strategia di Ilary Blasi è stata, invece, molto più d’impatto. Non sono mancati i post e le storie su Instagram, i selfie con look accattivanti e sguardi ammiccanti. Un modo per farsi forza probabilmente, ma anche per lanciare dei messaggi non troppo velati al suo ex marito. Dopo quasi vent’anni di matrimonio e una cocente delusione come questa, non ci sentiamo poi così in vena di critiche.

Le ultime storie pubblicate a mezzo social parlano da sé, mostrandoci una Ilary raggiante e sorridente, ma con un riferimento dolceamaro a quanto accaduto alla sua famiglia. Non è un segreto che ad accelerare la separazione tra la conduttrice e il Pupone ci sia stato anche lo zampino di una “terza incomoda”, che a quanto pare Totti frequentava già prima di coinvolgere ufficialmente i legali per il divorzio (basti guardare i lussuosi regali per la sua dolce metà).

Giubbotto rosso super natalizio en pendant con il rossetto, abbinato a leggings e stivali di pelle neri, i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle e sullo sfondo lei: una renna bianca. Diciamo pure che a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina…

Totti fa sul serio con Noemi Bocchi

Se all’inizio erano soltanto voci di corridoio e scatti rubati dai paparazzi, adesso la nuova coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nasconde più. E la relazione tra i due sembra procedere a gonfie vele, con tanto di passi importanti: lui ha donato a Noemi un anello costosissimo (che lei ha già sfoggiato in occasione del loro primo red carpet insieme), sono andati a convivere in una splendida casa e non hanno perso tempo a coinvolgere i figli (di entrambi) nel loro rapporto. Insomma, non serve spiegare a parole come Totti stia facendo proprio sul serio con la nuova compagna.

E poco importa se di tanto in tanto escono fuori voci su presunte liti e allontanamenti, così come i commenti al vetriolo dell’ex marito di lei. Totti e Noemi vanno avanti per la loro strada, noncuranti del giudizio altrui.

Ilary Blasi e la nuova parentesi amorosa con Bastian

Dal canto suo anche Ilary Blasi sembra aver voltato definitivamente pagina al fianco di Bastian, imprenditore tedesco col quale si sta concedendo vacanze super lusso e momenti di vera tenerezza. C’è chi ha insinuato che la loro sia una relazione costruita a tavolino, una sorta di “vendetta” architettata ai danni del suo ex, ma a giudicare dal sorriso della conduttrice sembra tutto fuorché qualcosa di inventato. Del resto solo il tempo potrà dircelo: se son rose fioriranno, come si suol dire.