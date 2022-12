Totti innamorato non bada a spese: Natale super lusso per la sua Noemi

Fonte: IPA Totti innamorato non bada a spese per la sua Noemi

Non è un segreto che Francesco Totti sia innamorato della sua nuova compagna, Noemi Bocchi. Ci son volute delle foto rubate da un settimanale per uscire allo scoperto, ma da quel momento non si sono più nascosti anzi: la coppia ha sbandierato in più occasioni la propria ritrovata felicità, nonostante l’ex Capitano della Roma fosse (e sia tuttora) al centro del tormentato divorzio da Ilary Blasi.

Quale miglior occasione del Natale per riversare questo forte sentimento in qualcosa di prezioso, che possa restare ad imperitura testimonianza del loro amore? Totti in tal senso sembra non aver alcuna intenzione di badare a spese e sì, sotto l’albero di Noemi quest’anno i regali sono all’insegna del lusso più sfrenato.

Il prezioso anello da 30.000 euro per Noemi

Francesco Totti è legato a Noemi Bocchi ormai da almeno un anno (forse più). È bastato unire semplicemente i puntini per comprendere che la relazione fosse già iniziata ben prima del divorzio da Ilary Blasi, anzi proprio questa sarebbe tra le ragioni che più di altre hanno scatenato le ire della conduttrice, incontenibile per via del rumors prima, poi per le foto inequivocabili che li ritraevano vicini e intimi. Il resto è storia e chi ha seguito le tappe del divorzio sa come la situazione sia precipitata in men che non si dica.

Questioni legali a parte, a scatenare il chiacchiericcio dei fan o dei semplici curiosi sono i pegni d’amore del Pupone per la sua nuova compagna, che dimostrano soltanto una cosa: Totti non bada di certo a spese e sta facendo di tutto per rendere questo Natale davvero speciale (e super lusso).

Lussuosa la casa di Roma in cui sono andati a convivere, così come il preziosissimo anello che la flower designer ha sfoggiato durante il loro primo viaggio ufficiale di coppia a Dubai: un gioiello che abbaglia soltanto a guardarlo, con una grande pietra a forma di cuore da cinque carati, per un valore di circa 30.000 euro. Una sorta di regalo di Natale in anticipo, per così dire, che ha fatto storcere il naso ad alcuni. Totti lo avrebbe acquistato in una rinomata gioielleria romana, proprio dove era solito acquistare preziosi doni per l’ex moglie Ilary. E ben prima dell’annuncio ufficiale della separazione…

Totti e Noemi, l’auto da oltre 50.000 euro

Basterebbe già questo dono a rendere speciale il Natale di Noemi Bocchi, ma non possiamo dimenticare un altro regalo anticipato con cui Totti ha voluto suggellare il loro amore. Come i ben informati ricorderanno, la nuova compagna del Capitano è apparsa in alcuni scatti a bordo di un’automobile di un noto marchio – di cui Totti tra l’altro è testimonial -, un modello super lusso di ultimissima generazione e rigorosamente elettrico da oltre 50.000 euro.

Noemi Bocchi, l’ultimo regalo (costoso) di Totti

L’automobile, l’anello e poi i tanti gioielli, l’appartamento super lusso. Tutto per rendere felice Noemi, anche quando c’è chi rema contro questo discusso amore (in ultimo l’ex marito della flower designer).

E se Totti non bada a spese per la sua nuova dolce metà, lo dimostra proprio l’ultimo regalo giunto nelle mani della Bocchi. Come riportato dal settimanale Nuovo, si tratta di un cucciolo di Bulldog Francese, cane di razza molto richiesto (soprattutto tra i VIP), che la coppia ha chiamato Simba. Costo? Per un piccolino del genere (con pedigree, ovviamente) si possono spendere fino a 3.000 euro, rivolgendosi a un allevamento riconosciuto e certificato.