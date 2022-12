Ilary Blasi si vendica di Totti con Bastian. E l’ex marito di Noemi parla per la prima volta

Nuovi aggiornamenti sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ormai ex coppa più bella e amata d’Italia continua a far parlare di sé, anche se i diretti interessati sono distanti l’uno dall’altra centinaia di km. Il nuovo gossip è stato lanciato da Dagospia, che svela come gli atteggiamenti dell’ex capitano della Roma non stiano andando affatto giù alla celebre conduttrice televisiva.

La fonte è un’amica della Blasi, che avrebbe spiegato come le foto di Totti e Noemi Bocchi nel loro nuovo appartamento abbiano avuto un certo effetto negativo. Lui ha deciso di vivere la sua nuova storia d’amore alla luce del sole, senza più nascondersi. Possibile che certe decisioni, come l’acquisto dell’appartamento, la ristrutturazione e il trasloco lampo, siano state giudicate affrettate, soprattutto il tutto si è svolto sotto lo sguardo degli esperti di gossip e dei paparazzi.

La vendetta di Ilary Blasi

Questo risentimento, presunto, di Ilary Blasi nei confronti della storia d’amore di Francesco Totti e Noemi Bocchi, apre nuovi scenari. Dagospia lancia una provocazione: e se Bastian fosse un finto fidanzato?

Il suo avvicinarsi a questo nuovo uomo, di cui nessuno aveva informazioni prima delle foto comparse di colpo, sarebbe una vendetta nei confronti dell’ex marito, secondo questa ricostruzione. La verità potrebbe conoscerla un altro volto noto della televisione italiana: Michelle Hunziker.

Non è da escludere, infatti, che durante la loro mini vacanza trascorsa a Saint Moritz, le sue si siano ampiamente confidate. Il giornale sottolinea, poi, come vi sia anche un’altra amica di Ilary Blasi che ha detto la sua.

Fonte: ufficio stampa Chi

Pare che la conduttrice si sarebbe aspettata maggior discrezione dal padre dei suoi figli. Il fatto che il “Pupone” abbia deciso di vivere la sua storia liberamente, anche dinanzi ai fotografi, l’avrebbe spinta a uscire allo scoperto con il suo Bastian. Una ricostruzione opposta a quella precedente, quindi. In questo caso, infatti, verrebbe da pensare che i due fossero una coppia già da tempo.

Ilary Blasi: chi è Bastian?

Il nome di Bastian è di colpo apparso sulle riviste e i siti di gossip di tutt’Italia poche settimane fa, quando Ilary Blasi è stata sorpresa al suo fianco presso l’aeroporto di Zurigo. Abbracci e baci, come una coppia qualsiasi.

Immagini che hanno rapidamente fatto il giro del web, raccontando alcune scene del loro weekend romantico, trascorso in un hotel esclusivo con tanto di centro benessere. Non si tratta di un calciatore, nonostante vanti un fisico invidiabile. Questo è dovuto al suo animo sportivo e al fatto d’essere impegnato nel settore del fitness.

Nella vita fa l’imprenditore e vive a Francoforte. Frequenta un mondo ben distante da quello di Ilary Blasi, essendo di fatto estraneo all’ambito televisivo e, in generale, a quello dello spettacolo e del gossip.

Fonte: ufficio stampa Chi

Di mesi ne sono trascorsi dall’ufficialità della separazione tra Blasi e Totti. In molti hanno detto la loro, ma ciò che pare chiaro è che entrambi siano intenzionati a rifarsi una vita. Ciò che resta da capire, stando alle indiscrezioni, è se anche la conduttrice avesse già iniziato a provare sentimenti per un altro uomo durante la fase finale delle sue nozze.

Blasi-Totti: nuove polemiche

Il settimanale Chi lancia un’analisi approfondita sull’attuale momento vissuto da Ilary Blasi e Francesco Totti. Entrambi sembrano molto felici, ma non mancano alcune ombre a minacciare tale serenità.

Abbiamo già parlato dei sospetti che aleggiano sulla coppia composta dalla celebre conduttrice e il suo nuovo amore Bastian. Da scoprire se si tratti di una coppia di facciata o se sia amore vero, magari nato alcuni mesi fa, come quello tra Totti e Noemi Bocchi.

Proprio loro due sono stati incalzati dai fotografi all’uscita da un ristorante. Carezze, baci e risate. Un idillio perfetto, con i due pronti a trascorrere il primo Natale nella loro nuova casa. Chi ha però intervistato in esclusiva l’ex marito di lei, Mario Caucci, che non pare entusiasta della situazione attuale.

La sua attenzione è rivolta ai suoi figli, più che a Noemi. Non ha apprezzato il modo in cui sono stati esposti mediaticamente. Critiche tanto verso la sua ex quanto verso il suo nuovo compagno. Essendo da tempo avvezzo alla popolarità, avrebbe dovuto tutelare i minori.