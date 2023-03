Ilary Blasi, nuova fuga d’amore con Bastian che stavolta la porta a casa sua

Fonte: IPA Ilary Blasi vola a Francoforte: è pronta a conoscere la famiglia di Bastian

Stanno insieme solo da pochi mesi, eppure Ilary Blasi e Bastian Muller non si sono fatti mancare diverse fughe romantiche.

Parigi, Saint Moritz, Bangkok… i due hanno girato in lungo e in largo e proprio in queste ore la stessa showgirl, sulle sue storie di Instagram, ha condiviso sui social la meta dell’ennesima “Luna di Miele” con il compagno che potrebbe prevedere anche un incontro proprio con la famiglia Muller.

Ilary Blasi e Bastia Muller: fuga d’amore e presentazioni in famiglia

Ormai sempre meno restia a condividere con i propri fan il suo privato (cosa che raramente faceva quando era sposata con Francesco Totti), Ilary Blasi ha deciso di mostrare in esclusiva ai suoi oltre due milioni di follower la meta della sua ennesima fuga d’amore con Bastian Muller.

Dopo Saint Moritz, Parigi e Bangkok la coppia ha infatti deciso di recarsi a Francoforte in Germania, paese d’origine dell’imprenditore, la cui famiglia dovrebbe abitare a una sessantina di chilometri proprio dalla città tedesca dove i due si trovano in questo momento.

Per ora la Blasi ha condiviso nelle sue storie qualche video panoramico ripreso dalla macchina, uno scatto delle sue mani intrecciate a quelle del compagno (che tra l’altro ricorda la foto postata da Chiara Ferragni, che ha confermato la riappacificazione con Fedez) e la foto di un tavolo per due in un bel ristorante panoramico.

La nuova “Luna di Miele” di Ilary e Bastian non è da escludere che possa avere come secondo fine le presentazioni ufficiali di Ilary alla famiglia del fidanzato, data la meta estremamente vicina proprio alla località dove abiterebbero i genitori dell’imprenditore, ossia Wächtersbach. D’altronde, Ilary ha già presentato Bastian alla sua di famiglia qualche tempo fa.

Ilary Blasi e Bastian Muller inseparabili anche in tribunale

Che la love story tra Ilary Blasi e Bastian Muller stia proseguendo a gonfie vele, oltre ai numerosi viaggi e alle presentazioni in famiglia (di lei), lo dimostra anche la costante presenza dell’imprenditore a fianco della showgirl nelle recenti e delicate fasi della separazione con Francesco Totti.

Bastia Muller- Pettenpohl (questo il nome per esteso dell’imprenditore) è infatti stato al fianco di Ilary a inizio febbraio durante una delle udienze in tribunale per poi accompagnarla a una cena con Michelle Hunziker (che aveva già conosciuto a Saint Moritz a inizio dicembre) e la manager di entrambe le showgirl Graziella Lopedota.

In quell’occasione, Bastian pare abbia dormito nella famosa villa del quartiere Eur di Roma dove ora abitano Ilary e i suoi tre figli, ma in cui fino a poco tempo fa abitava anche Francesco Totti, che da tempo invece convive in una lussuosissima casa dall’altra parte della Capitale con Noemi Bocchi.

Inoltre, rumors hanno anche sottolineato che Bastian avrebbe tentato di far riappacificare la sua fidanzata con l’ex marito, per quanto possibile, anche se a quanto pare, date le ultime notizie, questo non è accaduto.

Dalle ultimissime sul divorzio Totti-Blasi sembra infatti che lo scontro in tribunale sulla spartizione del patrimonio stellare dell’ex capitano della Roma, sull’affidamento dei figli di Ilary e Francesco (Cristian, Chanel e Isabel) e sull’assegnazione della villa dell’EUR dove ora vive la showgirl, potrebbe essere particolarmente aspro.