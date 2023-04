Divorzio Totti-Blasi, i nodi dell’udienza segreta: la furia di Francesco

Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Caraibi insieme: lei in bikini sfida Ilary Blasi

Dopo la crisi e l’addio sotto le luci dei riflettori, il divorzio sta avvenendo a camere chiuse: di nascosto, in modo segreto, per fermare la stampa. Ilary Blasi e Francesco Totti si sono ritrovati in tribunale venerdì 31 marzo, dopo le 17.30. Dopo la prima udienza rimandata, inizia quella si preannuncia una vera e propria battaglia legale in piena regola, complice la rabbia di Francesco, che non vedrebbe di buon occhio Bastian Muller, il nuovo amore dell’ex moglie.

Ilary Blasi e Francesco Totti in tribunale: l’udienza segreta

La prima udienza del processo? Segretissima, per volere degli interessati e dei loro avvocati. A svelare il tutto è Il Messaggero, che ha condiviso qualche dettaglio su quanto avvenuto in tribunale venerdì 31 marzo, a porte chiuse. A parte gli uscieri, nessuno era presente: stando alle rivelazioni, l’udienza è durata per ben quattro ore, fin dopo l’orario di cena, e si sarebbero verificate delle liti su due questioni chiave, ovvero l’affidamento dei figli e l’assegno di mantenimento.

Il trattamento di “favore” è stato concesso dopo le attenzioni della stampa nei confronti dell’ex coppia d’oro di Roma. Per tutta l’estate del 2022, dopo l’annuncio della separazione su Ansa in due note separate, non si è discusso d’altro che di Francesco Totti e di Ilary Blasi, lontani per la prima volta dopo vent’anni d’amore. Alla presenza degli avvocati di entrambi – Antonio Conte e Laura Matteucci per lui, e Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per lei – si sono discussi di alcuni temi importanti. L’accordo, però, è ormai sfumato del tutto.

Ilary Blasi e Francesco Totti, l’accordo è saltato

Più volte si è discusso dell’accordo tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In prima battuta, la coppia avrebbe potuto trovare un modo per accordarsi ed evitare una guerra mediatica in tribunale. Stando alle informazioni condivise, però, Totti ha presentato una memoria difensiva di 120 pagine.

Ad oggi, inoltre, non si è mai chiuso davvero il contenzioso sui Rolex e sulle borsette. Ormai, quest’ultime sono state ritrovate dalla conduttrice, ma non si può dire lo stesso dei Rolex, che Totti rivuole fortemente indietro. Anche sotto questo aspetto si dovrà fissare una udienza, così come per l’assegno di mantenimento, per l’affidamento dei figli e per la spartizione del patrimonio.

Francesco Totti è furioso: cosa c’entra Bastian Muller

La tensione tra gli ex coniugi sarebbe alle stelle. Francesco Totti è andato avanti con la sua Noemi Bocchi: hanno trovato casa, sono andati a convivere e i figli, in base alle indiscrezioni, avrebbero anche stretto un buon rapporto. La Blasi, invece, dopo un periodo da single (e diversi viaggi in giro per il mondo), ha ritrovato il sorriso al fianco di Bastian Muller, l’imprenditore tedesco. Ma proprio Totti non sarebbe bendisposto nei confronti di Muller.

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, a Totti non sarebbero proprio piaciute le foto del nuovo quadretto familiare composto da Ilary, Bastian e la piccola Isabel, sorpresi dai fotografi di Chi in uno sprazzo di quotidianità, mano nella mano. Addirittura, l’ex calciatore sarebbe a dir poco furioso. “Bastian non dorma nel mio letto”, queste le parole di Totti, che non gradirebbe la presenza dell’imprenditore nella villa dell’Eur. Proprio lì, dove un tempo viveva con la sua famiglia.