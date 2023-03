Divorzio Totti-Blasi, salta l’accordo consensuale: “Ilary ha infranto il sogno di Francesco”

Fonte: IPA/Ansa Francesco Totti e Noemi Bocchi, salta l'accordo di separazione con Ilary

La separazione rapida e consensuale tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è che un lontano ricordo. Il divorzio tra la conduttrice Mediaset e l’ex Capitano della Roma è infatti destinato ad andare per le lunghe, senza che si sia arrivati a un accordo tra le parti che permetta a entrambe di chiudere il lungo capitolo del matrimonio celebrato nel 2005.

L’ex coppia dovrebbe presentarsi presto – e nuovamente – in Tribunale, per discutere sul patrimonio e sul mantenimento dei figli Cristian, Chanel e Isabel, ma emergono nuovi dettagli legati alla famiglia che il Pupone vorrebbe formare con la sua attuale compagna Noemi Bocchi. Entrambi sono infatti andati avanti e stanno provando a costruire qualcosa di diverso, pur condividendo ancora il grande amore che provano per i tre figli. Vediamo cosa potrebbe succedere adesso.

Salta l’accordo: Totti e Noemi Bocchi devono aspettare

Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo, la volontà di Francesco Totti sarebbe stata quella di chiudere rapidamente le pratiche del divorzio per poter ricominciare al fianco di Noemi Bocchi. Pare infatti che il suo desiderio sia quello di sposarla presto e di formare una nuova famiglia con lei. Intento che è chiaramente sfumato insieme all’accordo consensuale, rimandando le presunte nozze a data da destinarsi.

Slitta addirittura l’appuntamento in Tribunale, che doveva essere per il 14 marzo, ma secondo quanto riporta il settimanale Chi, l’udienza sarebbe stata rimandata a data da decidersi. In particolare, si dovrebbe discutere dell’assegno di mantenimento per i tre figli e Totti vorrebbe anche tornare sul tema della casa di famiglia. Al momento della separazione, la coppia aveva infatti deciso che la grande villa all’Eur sarebbe stata la base per i figli, decisione presa per non sconvolgere ulteriormente le loro vite, e che loro avrebbero stabilito dei turni per stare vicini ai ragazzi. Scelte che chiaramente vanno messe nero su bianco.

La nuova vita di llary Blasi

Sul fronte Ilary Blasi, vige il più rigoroso silenzio. La conduttrice Mediaset aveva promesso che mai avrebbe parlato della separazione dal marito e così è stato. Anche ora che i loro avvocati hanno smesso di dialogare. Intanto, sembra però aver ritrovato il sorriso al fianco di un nuovo amore, Bastian Muller, che ha già presentato in famiglia.

Il capitolo lavoro è invece destinato a riaprirsi molto presto. È infatti atteso per aprile il ritorno dell’Isola dei Famosi, reality di Canale 5 che conduce per la terza stagione consecutiva. Non mancano, anche in questo caso, gli attriti. A cominciare dalla polemica con Alvin che si è invece rivelata un bluff, per proseguire con le incertezze sul cast – che ancora deve essere reso ufficiale – che avrebbe creato non poche perplessità nei vertici Mediaset.

Per lei si tratta inoltre del primo ritorno in video dopo la separazione da Francesco Totti, che era stata resa ufficiale a poche settimane dalla finale del reality vinta da Nicolas Vaporidis. Potrebbe però tornare dall’amica Silvia Toffanin, se non altro per promuovere il ritorno del suo programma su Canale5. Difficile che si presenti per parlare del divorzio da suo marito, che proprio nello studio di Verissimo aveva difeso smentendo ogni tipo di crisi.