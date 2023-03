Ilary Blasi e Bastian, il futuro è ancora un “mistero”: la scelta

Fonte: IPA Ilary Blasi, cosa ha deciso per la relazione con Bastian

Innamorati più che mai: Ilary Blasi e Bastian Muller ormai da tempo non si nascondono più e, tra fughe d’amore paparazzate e dediche social (che sono arrivate), dimostrano la profondità del loro legame. Proprio di recente hanno trascorso alcune giornate insieme a Milano, dove lei si trovava per degli impegni professionali, ma il futuro è ancora un mistero.

Ilary Blasi e Bastian, innamorati. L’incognita futuro

Che Ilary Blasi e Bastian siano innamorati e felici lo dimostra il fatto che, appena hanno qualche istante libero, facciano in modo di trascorrerlo insieme. Il settimanale Chi li ha paparazzati insieme a Milano dove, a quanto pare, la conduttrice si trovava per impegni professionali.

Negli scatti sono stati ritratti come qualsiasi altra coppia: intenti a fare shopping, poi per un’uscita e infine all’aeroporto. I due, dalle foto, appaiono complici mentre sono intenti a vivere istanti preziosi insieme: sono stati immortalati vestiti sportivi mano nella mano, poi elegantissimi per uscire a cena (con Michelle Hunziker). Spontanei, sorridenti, affiatati: dalle foto pubblicate dal magazine emerge una coppia felice.

Tra le altre cose sembrerebbe che Bastian Muller sia incline a gesti romantici. Lo aveva già dimostrato Ilary quando aveva pubblicato, durante una fuga d’amore a Parigi, una storia in cui si vedeva la mano di lui poggiata sulla sua gamba in un atto di grande tenerezza. Lo ha dimostrato nuovamente a Milano dove, secondo Chi, sarebbe andato ad acquistare una rosa per la conduttrice. Un dono romantico e spontaneo.

Gesti a parte i due cercano di vedersi spesso, solo una settimana prima si erano incontrati a Roma e la stessa Ilary è volata da lui a Francoforte.

Resta, però, un “mistero” come vivranno il loro futuro insieme. Infatti – per il momento – sembra che abbiano scelto di portare avanti la loro relazione sempre a distanza e, del resto, questo non stupisce perché entrambi hanno vite molto impegnate dal punto di vista professionale. Non si può fare altro che attendere per capire se più avanti decideranno di prendere delle decisioni più definitive per vivere con costanza e quotidianità la loro storia d’amore.

Senza dubbio lei ha chiuso con il passato, lo ha fatto già da tempo ma uno degli ultimi gesti è stato social: infatti ha deciso di cancellare tutte le foto di Francesco Totti dal suo profilo Instagram.

Ilary e Bastian tra fughe d’amore e dediche social

C’è da dire che, da quando sta insieme a Bastian Muller, Ilary Blasi ha viaggiato parecchio. Negli ultimi mesi è partita alla volta delle mete più disparate insieme al suo nuovo compagno e, tra le ultime, non poteva mancare Francoforte dove lui vive.

Ma non solo, perché Ilary ha deciso di dedicargli diversi scatti nelle storie Instagram: un gesto che, dopo mesi di immagini rubate, ha dato al pubblico la possibilità di sbirciare un po’ dietro le quinte della loro relazione. Tra baci, abbracci e foto che li ritraggono durante le loro vacanze, la conduttrice, che presto tornerà in televisione con L’Isola dei famosi, si è anche lasciata andare a una dedica piena di sentimenti: “Buon compleanno tesoro, ti auguro il meglio… Con tanto amore”.

Parole che, se mai ci fossero dei dubbi, fanno ulteriormente capire quanto sia importante la loro relazione.