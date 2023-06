“Paolo Bonolis soffre per la fine del matrimonio”: la verità su Sonia Bruganelli

La separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è stata una delle più chiacchierate, discusse e sì, anche criticate degli ultimi tempi. La coppia (o meglio ex) di lunga data ha annunciato ufficialmente la fine del matrimonio con una lunga intervista a Vanity Fair, lasciando intendere che si trattasse di una decisione di comune accordo seguita a un lungo periodo di confronto e riflessione. Come sempre, le indiscrezioni non tardano a rincorrersi in casi tanto eclatanti, in ultimo quella su un presunto nuovo flirt del conduttore. Ma la verità sarebbe tutt’altra.

Separazione Bonolis-Bruganelli tra indiscrezioni e presunti tradimenti

Due personaggi noti come Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli fanno gola ai maestri del gossip. È inevitabile che lo sia. Dopo le dichiarazioni sulle vite separate, poi la conferma ufficiale dell’addio e, infine, i motivi della rottura diffusi a mezzo stampa con tanto di intervista esclusiva, l’attenzione a tratti morbosa verso la coppia non ha fatto altro che crescere.

Questa situazione e lo stare sulla bocca di tutti, seppur per spiegare il proprio punto di vista e dare una visione dell’amore – o meglio, del divorzio – così diversa da quella a cui siamo abituati, in cui molte coppie si danno battaglia in guerre amarissime all’ultima frecciata (come non pensare a Totti-Blasi), ha spinto alcuni a diffondere indiscrezioni piuttosto discutibili sull’ormai ex coppia.

Fabrizio Corona ad esempio ha affermato sul suo canale Telegram che Sonia Bruganelli avrebbe tradito il marito 20 anni fa con un collega intimissimo e “in modo clamoroso”, cosa che non è stata neanche commentata dai diretti interessati. Dopodiché è stata la volta di Bonolis, finito al centro del gossip per una presunta relazione con una giovane collaboratrice che si protrarrebbe da circa un anno. Ma sono solo voci e, come sempre, vanno prese con le pinze. Senza contare che la verità sarebbe tutt’altra.

Paolo Bonolis soffre per la fine del suo matrimonio

Dall’intervista a Vanity Fair in molti avevano percepito una sensazione piuttosto chiara: nella decisione di separarsi, seppur mantenendo ottimi rapporti per il bene della famiglia, sembrava avesse avuto un gran peso la volontà di Sonia Bruganelli.

La coppia ha parlato di un percorso a due fatto di riflessioni profonde e di confronto, di incomprensioni ma anche di accettazione che, alla fine, li ha portati a una decisione definitiva. “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua – ha spiegato il conduttore nell’intervista -. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare”.

Presumere che in una tale cornice ci sia stato spazio per un “flirt” sembra piuttosto improbabile. A smentirlo ci ha pensato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: non solo non sarebbe vera la supposta relazione con la giovane collaboratrice senza identità di cui si è vociferato, ma il cuore di Bonolis sarebbe ancora tutto per la Bruganelli. “Soffre per la fine del suo matrimonio – ha scritto l’esperto di gossip -. A noi risulta che il nostro conduttore abbia il cuore assolutamente libero e che nutra ancora un profondo sentimento per Sonia. Chi lo conosce bene lo sa che ha lottato fino all’ultimo per salvare il matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui”.