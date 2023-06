Tensioni all’”Isola”: la replica di Enrico Papi e il rapporto con Ilary Blasi

Un aspetto dell’Isola dei Famosi che abbiamo amato senza se e senza ma? Il legame tra Ilary Blasi ed Enrico Papi. Televisivamente azzeccato, a dir poco, dal momento in cui tutti vogliono e cercano un fattore nei reality show: il lato più battagliero, tra battute, gaffe e presunte liti. Sin dall’inizio hanno praticamente incuriosito gli spettatori, ma quali sono i veri rapporti tra la conduttrice e l’opinionista? In realtà ben più distesi di quelli che ci saremmo mai immaginate, e a raccontarlo è stato lo stesso Papi, che si è riconosciuto nel ruolo di conduttore e non di opinionista, con buona pace di tutti i commenti, i retroscena e molto altro.

Isola dei Famosi, presunte liti e tensioni: parla Enrico Papi

Inutile ribadirlo: a far discutere e chiacchierare tutti durante l’edizione del 2023 dell’Isola dei Famosi è stato proprio il rapporto tra Enrico Papi e Ilary Blasi, degno di qualsiasi reality show. La grande verità, poi, è che si tende a disegnare fin troppo spesso una Ilary pronta alla guerra e ai dissidi: qualcuno ha dimenticato il retroscena della presunta tensione con Alvin, che infine si è risolta nel classico nulla di fatto?

Ecco, non andiamo troppo lontane nemmeno con Enrico Papi, che ha scelto Il Messaggero per chiarire alcuni aspetti della sua avventura televisiva all’Isola. “La conduzione era già assegnata a Ilary Blasi, lo sapevo benissimo. Non avevo mai fatto l’opinionista. Mi diverte molto e mi ricorda i tempi di Papi quotidiani e dei pettegolezzi sui personaggi famosi. Certo, sapevo che sarei stato un po’ ingombrante. Ilary non mi sopporta? Assolutamente no”.

No, non c’è alcuna lite in atto (o guerra) tra la conduttrice e l’opinionista. “Abbiamo un bel rapporto, lei è la tipologia di donna che mi piace, come mia moglie: simpatica e cinica al punto giusto. Con lei per me sarebbe più probabile avere una storia d’amore che una lite. (…) Non è vero niente. Non c’è proprio attrito, altrimenti lo direi. Ilary si diverte”.

Enrico Papi, il futuro televisivo: il contratto a Mediaset è in scadenza

In molti si sono chiesti: perché è stato scelto un personaggio come Papi in qualità di opinionista, quando è – di fatto – un conduttore nato? “Io non sono un opinionista professionista come Vladimir Luxuria, sono un conduttore, ho il mio temperamento; sono stato scelto per questo”. La risposta, alla fine, la sa Papi e la sappiamo tutti noi: è così che si creano le dinamiche, che si generano le discussioni, che si accendono le scintille in studio.

A Il Messaggero, Papi ha inoltre rivelato che il suo contratto è in scadenza. Ma non teme il futuro in televisione: il legame con l’azienda, alla fine, è affettivo, più che professionale. “A parte la scappatella di quattro anni – peraltro bellissimi – su Sky e Tv8, a Mediaset mi sento a casa”. Difficile, però, pensare a quale sarà il suo nuovo ruolo. In molti vorrebbero vederlo al timone proprio dell’Isola, dove invece potrebbe non tornare la Blasi, secondo alcune indiscrezioni di Nuovo TV (ma attendiamo conferme).