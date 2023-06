“Isola dei Famosi”, mistero sul futuro di Ilary Blasi: “Meglio non fare progetti”

L’edizione del 2023 dell’Isola dei Famosi sta per volgere al termine. Un’edizione per certi versi difficile, dal momento in cui i naufraghi sono stati messi a dura prova dalle avverse condizioni metereologiche, e che ha anche “sofferto”, in qualche modo, perché non tutti l’hanno apprezzata al 100%. Con la morte di Silvio Berlusconi, il 12 giugno, le ultime due puntate sono slittate dal palinsesto. In un’intervista, Ilary Blasi ha parlato del suo percorso, svelando qualcosa sul suo futuro (abbastanza incerto e misterioso).

Isola dei Famosi, il futuro alla conduzione di Ilary Blasi è un mistero

Intervistata dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi ha in qualche modo voluto parlare del lavoro svolto all’Isola dei Famosi. Del resto, è alla sua terza conduzione, e non è poco, ma non è stato nemmeno facile. Ogni reality show, infatti, è diverso, ed è figlio di meccanismi e dinamiche ben precise. Lo sa bene la conduttrice, che ha voluto sottolineare proprio questo aspetto.

“Piano piano si prendono i ritmi giusti. Quando ho iniziato non lo sentivo come un mio programma: era una cosa molto diversa da ciò che facevo prima. Ora invece mi appartiene di più e il gruppo di lavoro è diventato una grande famiglia”. Con il tempo, dunque – sempre un grande maestro – ha avuto modo di abituarsi e di modellare, almeno in parte, il programma, fino a renderlo su “misura”. Tra gaffe, battute e momenti di leggerezza, oggi l’Isola porta la firma della Blasi. Ma per quanto tempo ancora?

Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Nuovo TV, infatti, potremmo non rivedere il ritorno della Blasi all’Isola nel 2024. Il suo futuro parrebbe nelle mani di Pier Silvio Berlusconi. Ad aggiungere “mistero” e quasi benzina sul fuoco è stata lei stessa nel corso dell’intervista. “No, non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti“.

I rapporti con Alvin, Enrico Papi e Vladimir Luxuria

Ilary Blasi è sempre stata una certezza per Mediaset. La conduttrice ha saputo ritagliarsi, negli anni, un suo spazio negli studi televisivi. Tanti i programmi condotti, come Le Iene, GF Vip, Eurogames, Star in the Star. Poi, l’avventura all’Isola dei Famosi, dove non è stato facile iniziare, ma è stato sicuramente semplice conquistare il suo pubblico. Nel tempo, però, qualcosa si è incrinato: prova ne è, purtroppo, un odio social che si è scatenato contro la conduttrice. Tanti i commenti, non propriamente positivi.

Allo stesso tempo, la Blasi ha saputo “giocare” (in modo egregio) sui legami con le altre figure dell’Isola, come Alvin – con cui c’è un’amicizia che dura da vent’anni – o ancora Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Quest’ultimo ha voluto smentire categoricamente qualsiasi attrito con la conduttrice e con Mediaset nel corso di un’intervista a Il Messaggero. “Mai una lite”, ha detto l’opinionista dell’Isola. “Più probabile una storia d’amore”.

E Ilary Blasi ha aggiunto: “A me divertono gli imprevisti, a me diverte che ognuno abbia il proprio carattere. (…) Enrico viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fatica a trattenersi, ma in modo divertente. Fossero quelli gli imprevisti! Enrico è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti. Vladi è sul pezzo in modo incedibile, ha la battuta arguta”. Così ha messo fine a qualsiasi diatriba o presunto screzio.