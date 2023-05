“Ilary Blasi fuori dall’Isola dei Famosi”: il suo futuro nelle mani di Berlusconi

La scure di Piersilvio Berlusconi e sui contenuti di Canale5 s’imbatte su Isola dei Famosi e sul futuro di Ilary Blasi. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra infatti che l’ad di Mediaset voglia rivedere l’impostazione del reality, che era comunque stato realizzato seguendo le nuove linee guida imposte dall’azienda. A farne le spese potrebbe essere la conduttrice, fuori (forse) dopo tre anni di conduzione consecutivi. L’edizione in corso, comunque, dovrebbe essere salva.

Il futuro di Ilary Blasi a Isola dei Famosi

Al termine della sua seconda edizione, era stata riconfermata in tempi record. Ilary Blasi è tornata al timone di Isola dei Famosi dopo un anno difficilissimo, seguito alla separazione da suo marito Francesco Totti, ma non ha mai mischiato la sua vita privata a quella professionale. Di lui, in tv, non si è mai parlato. Se si fa eccezione per le battute buttate qua e là dagli opinionisti, lei è sempre stata molto discreta e ha preferito far parlare il suo lavoro invece dei suoi fatti privati.

A distanza di 7 puntate dal debutto, pare che Piersilvio Berlusconi sia scontento dei contenuti proposti in prima serata, sebbene tarati sulla nuova concezione sobria imposta dalla Rete dopo le polemiche scatenate dalla proposta GF Vip, giudicata inadeguata per una prima serata per famiglie. A riportare le voci, è stato il settimanale Nuovo Tv: “L’amministratore delegato avrebbe cominciato ad analizzare anche L’Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste prima settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione”.

Non si tratta quindi di una questione di ascolti, buoni sebbene non esplosivi, ma di argomenti. Resta da capire quale potrebbe essere la soluzione, con una decisione che viene rimessa completamente nelle sue mani. Si potrebbe addirittura decidere di cambiare in corsa, com’è accaduto per il GF Vip che non torna a settembre in questa versione, ma la finale è proprio alle porte quindi diventerebbe difficile modificare tutto.

La nuova linea voluta da Piersilvio Berlusconi

Non è di certo una novità e non è nemmeno recente. È da anni, infatti, che Piersilvio Berlusconi ha iniziato a cambiare la linea editoriale, facendole prendere una direzione molto precisa. Ha iniziato con la cancellazione dei programmi di Barbara D’Urso, modificando anche la struttura di Pomeriggio Cinque che ha incentrato più sull’attualità che sull’intrattenimento, ed è intervenuto duramente anche sul GF Vip.

Non è pertanto un caso che a settembre non torni la versione Vip ma sarà concesso spazio al format originale, condotto da Daria Bignardi per due edizioni quindi da Barbara D’Urso e da Alessia Marcuzzi, alla guida dell’ultima edizione dedicata alle persone comuni. Nel 2023, è dovuto intervenire in corsa per mettere un freno ai troppi contenuti ritenuti non idonei alla proposta prime time, facendo fioccare squalifiche, anche di concorrenti illustri, eliminati a un passo dalla finale.

Su Isola dei Famosi, invece, aveva voluto dire la sua prima che il programma venisse mandato in onda. Secondo le indiscrezioni trapelate alla vigilia, infatti, pare che Piersilvio Berlusconi avesse bloccato la partenza di alcuni naufraghi, agendo direttamente sulla lista di concorrenti che era trapelata a pochi giorni dall’inizio.