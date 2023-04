“Isola dei famosi”, Pier Silvio Berlusconi blocca i naufraghi: chi non ci sarà

Ilary Blasi, la conduttrice dell'Isola dei Famosi 2023

Mancano ormai pochi giorni all’inizio dell’attesissima edizione 2023 dell’Isola dei famosi e, mentre il cast completo è quasi in procinto di partire per l’Honduras, è arrivata la notizia che Pier Silvio Berlusconi in persona avrebbe messo il proprio veto su una serie di concorrenti già selezionati.

Tali vip non faranno parte del cast proprio su volere dell’amministratore delegato Mediaset, nonostante i loro contratti di partecipazione al reality – si vocifera – fossero già chiusi da tempo. Tra questi non naufraghi, spicca anche il fratello di un concorrente dell’edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi, Pier Silvio Berlusconi blocca i concorrenti

L’ormai iconico spot di Ilary Blasi, che consiglia ai concorrenti dell’Isola dei Famosi di arrangiarsi, ha segnato il conto alla rovescia per questa edizione del reality show che va in onda, come sempre su Canale 5, da lunedì 17 aprile.

Il cast completo, come gli opinionisti e l’inviato Alvin da pochissimo confermato, è ormai noto da qualche giorno ma proprio in queste ore è arrivata la notizia che molti vip, che avrebbero dovuto essere tra i protagonisti di questa edizione, saranno lasciati a casa su decisione dell’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Secondo Dagospia, infatti, la nuova linea editoriale no-trash voluta il secondogenito di Silvio Berlusconi avrebbe posto un veto su alcuni dei partecipanti all’Isola dei Famosi 2023, nonostante i contratti con il programma fossero di fatto stati chiusi.

Tra naufraghi che non vedremo mai sbarcare in Honduras, proprio perché non approvati da Pier Slivio, spiccherebbero le sorelle Serena e Elga Enardu, entrambe note per aver partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island, Gianmarco Onestini (fratello di Luca, a sua volta concorrente del Grande Fratello Vip 7) e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina.

Isola dei famosi: i motivi della scelta di Pier Silvio Berlusconi

La decisione di Pier Silvio Berlusconi di bloccare questi quattro naufraghi (che pare non siano gli unici) sarebbe legata a quella di ridare un tono alla prima serata di Canale 5, limitando gli eccessi visti nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Come molti ricorderanno, infatti, durante uno degli ultimi prime time del reality di Canale 5 lo stesso padrone di Casa Alfonso Signorini aveva annunciato ai concorrenti che Mediaset aveva deciso di optare per una linea dura che non facesse più passare parole troppo scurrili o atteggiamenti non consoni a un programma per famiglie.

Durante il Grande Fratello Vip 7, finito lunedì 3 aprile con la vittoria di Nikita Pelizon, la nuova politica Mediaset aveva penalizzato con l’espulsione concorrenti del calibro di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, proprio per via di azioni e parole ritenute eccessive e irrispettose verso il pubblico.

Con l’Isola dei Famosi, a quanto pare, i piani altissimi di Mediaset hanno deciso di prevenire qualsiasi situazione al limite del trash selezionando i partecipanti sin da prima della messa in onda su Canale 5.

Questa nuova linea editoriale, da quanto è stato scritto da più parti, sarebbe anche dovuta a un’esplicita richiesta da parte delle concessionarie di pubblicità: molti dei messaggi promozionali che vanno in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset sono legati ad aziende che non vogliono accostare il loro nomi a trasmissioni troppo sopra le righe del buon gusto.