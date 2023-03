“Isola dei Famosi”, cosa cambia: le direttive di Pier Silvio Berlusconi

Fonte: IPA Ilary Blasi, la conduttrice dell'Isola dei Famosi

Il prossimo 3 aprile questa scoppiettante e lunghissima edizione del Grande Fratello Vip si concluderà per lasciare il posto all’Isola dei Famosi che andrà sempre in onda (per ora) ogni lunedì in prima serata su Canale 5.

L’edizione 2023 del survivor reality che, come da qualche anno a questa parte, sarà condotto da Ilary Blasi, precisamente esordirà il prossimo 17 aprile ma, molto probabilmente, sarà un gioco molto diverso da quello a cui il pubblico è abituato.

Isola dei famosi 2023 tutto cambia: le direttive di Pier Silvio Berlusconi

Il Grande Fratello Vip in queste ultime settimane è cambiato moltissimo vista la richiesta di Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato del Gruppo Mediaset, di modificare i toni divenuti forse troppo volgari ed eccessivi e quindi irrispettosi nei confronti del pubblico.

Niente più parolacce ma neanche gesti che possano dare il cattivo esempio o scuotere la sensibilità degli spettatori più esigenti. Questo cambio di rotta editoriale ha mietuto già due vittime all’interno della Casa: Edoardo Donnamaria, che è stato espulso per una parolaccia detta ad Antonella Fiordelisi, e Daniele Dal Moro che ha scherzato in maniera non consona secondo i nuovi dictat con Oriana Marzoli.

Ovviamente, l’inedita linea editoriale di Mediaset dove gli eccessi, le volgarità e il trash più spinto saranno vietati (almeno nel prime time) riguarderà anche l’Isola dei Famosi e, di conseguenza, i naufragi di quest’anno dovranno stare molto attenti ai propri comportamenti, pena esclusione immediata (come Grande Fratello Vip insegna) dal gioco.

Fin dall’inizio del programma, infatti, ci sarà tolleranza zero per le volgarità e i gesti forti, e poco importa se dettati dalla fame e dal conseguente nervosismo. Ciò vuol dire che molto del programma cambierà, soprattutto per quanto riguarda le dinamiche tra i personaggi. In sostanza, non avvedremo più donne tirarsi i capelli o litigate oltre il limite.

Ufficialmente, i motivi della nuova linea editoriale di Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi sarebbero legati a un rispetto dovuto al pubblico ma, a quanto afferma il Corriere della Sera, alla base ci potrebbero essere anche delle motivazioni economiche.

Isola dei Famosi e Gf Vip, tutto è cambiato: i veri motivi

Oltre all’idea di dare al pubblico programmi meno “trash”, il vero motivo dietro al cambio della linea editoriale d Pier Silvio Berlusconi sarebbe di natura anche economica.

Dalle pagine della sezione Economia del Corriere della Sera, è venuto fuori che l’attenzione alla sensibilità del pubblico non è la sola causa di questo cambio di rotta, anzi.

Il reale problema sarebbero gli investitori che acquistano spazi pubblicitari per i propri brand e che a quanto pare non sarebbero affatto contenti di associare i loro prodotti a un certo tipo di programmi.

La pubblicità, d’altronde, vale 56% nei conti di Mediaset e per mantenerla a un prezzo giusto è necessario andare incontro alle esigenze di chi investe.

D’altronde, gli spazi pubblicitari in prima serata sono di solito acquistati per spot di prodotti legati alla casa e quindi alla famiglia. Va da sé che i programmi mandati in onda in certe fasce orarie (che sono anche le più costose) devono, di conseguenza, avere un certo tipo di target ed essere il più possibile anche adatte ai minori.